Експерти назвали найпопулярніший смайлик у 2023 році

За результатами аналізу використання емодзі на альтернативній клавіатурі для iPhone і Android, 😭 («Гучно плачуче обличчя») обійшло 😂(«Обличчя зі сльозами радості») і посіло перше місце в рейтингу. На другому і третьому місцях відповідно опинилися 🤣 («сміх, що котиться по підлозі») і 😂.

Зазначимо, що смайли відіграють важливу роль у спілкуванні, додаючи контекст до повідомлень і дозволяючи передати емоції. Вони вже стали невід’ємною частиною нашої повсякденної комунікації, особливо у повідомленнях та листах.

Такі популярні емодзі, як ❤️ («Червоне серце») та 🥹 («Обличчя, що стримує сльози»), також користуються великою популярністю і займають почесні місця в рейтингу вже не перший рік.

Однак серед цікавих новинок у списку найпопулярніших емодзі за останній рік з’явився 🗿(«Moai»), який розташувався на 13 місці, хоча це символ острова Пасхи, він частіше використовується для вираження сили або рішучості, а також пов’язаний з японською попкультурою.