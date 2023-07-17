Кого ждет успех, а над кем сверкают молнии: гороскоп на 18 июля от Тамары Глоба

Сейчас прекрасный момент для любых занятий. Проявляйте инициативу и участвуйте в групповых мероприятиях. Вы сможете добиться успеха. Это хорошее время для решения финансовых вопросов и сделок с недвижимостью. Однако желательно избегать судебных споров.

Переговоры на работе окажутся чрезвычайно плодотворными. Вы можете завязать новые деловые отношения. Однако не стоит вступать в дискуссии с начальством или менять место работы.

В домашней обстановке можно заняться любыми делами и даже затеять небольшой ремонт.

Если Вы ограничите контакты, Ваши отношения с партнером будут развиваться. Будьте внимательны, возможны споры и недоразумения.

Это подходящее время для деловых поездок и путешествий.

Ваше здоровье требует пристального внимания. Полезны регулярные умеренные физические нагрузки. Планируйте для себя здоровый режим питания.

Огненные знаки

Овны, Ваша напористая натура может мешать эффективному общению с окружающими. Постарайтесь проявлять больше доброжелательности.

Лев, Ваше настроение может стать мрачным из-за постоянного беспокойства. К концу дня Вы можете почувствовать себя истощенным. Уделите время своему здоровью.

Стрелец, продемонстрируйте свою значимость ощутимыми действиями. Подходите к ситуациям с чувством юмора. Вы откроете для себя новых собеседников с общими интересами.

Земные знаки

Тельцы, старайтесь найти выход из сложной ситуации. Ищите новые источники вдохновения. Уделите внимание своему душевному состоянию. Проявите трудолюбие.

Дева – сегодня Вы можете быть излишне спонтанны. Избегайте серьезных промахов. Эмоциональность может негативно сказаться на Ваших отношениях с близкими людьми.

Козероги, сегодняшний день может оказаться для Вас требовательным. Не зацикливайтесь на конечном результате. Пусть вами руководит здравый смысл.

Воздушные знаки

Близнецы, Вы можете испытывать растерянность и страх. Вы рискуете остаться без поддержки близких и друзей. Однако не за горами новая романтическая встреча.

Достижение значительного успеха вполне в ваших силах. Действуйте решительно. Займитесь физическими упражнениями и наслаждайтесь активным отдыхом.

Водолей, Вы можете быть суровы к тем, кто Вас разочаровал. Возможно, Вы решите разорвать отношения с некоторыми людьми. Избегайте установления новых связей.

Водные знаки

Рак, день может оказаться для Вас неспокойным. Вы можете попытаться выполнить все дела одновременно. В действительности же Вы можете не выполнить важные задачи. Действуйте с осторожностью.

Скорпион, воздержитесь от импульсивных действий. Не создавайте себе лишних препятствий. Сосредоточьтесь на решении проблем.

Рыбы, ваши мысли будут интриговать окружающих. Не позволяйте критике обескуражить Вас. Смело приступайте к новым начинаниям.