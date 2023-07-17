Возможно резкое повышение цен: Нафтогаз обратился с важным заявлением

Председатель правления НАК “Нафтогаз Украины” Алексей Чернышов заявил, что стоимость газа для населения в предстоящем отопительном сезоне останется неизменной. Он отметил, что возможное повышение тарифов может произойти только после войны.

“Хочу заверить всех украинцев, что “Нафтогаз” не имеет намерений повышать цену на газ в этом отопительном сезоне. Следовательно, платежи этой зимой останутся стабильными”, – заявил Чернышов.

Более того, он уточнил, что эти тарифы будут неизменными на протяжении всей войны. Нафтогаз”, обслуживающий львиную долю потребителей Украины, а это около 12,5 млн. домохозяйств, продлил действие фиксированного тарифа до мая 2024 года. Таким образом, население по-прежнему будет платить 7,96 грн. за кубометр (с учетом НДС).

После отмены военного положения возможен скачок цен на газ, но он будет учитывать финансовые возможности граждан Украины.

Одновременно “Нафтогаз” призывает украинцев:

быть экономными

внедрять энергосберегающие технологии

стремиться к ежегодному сокращению потребления ресурсов на 10%.

Напомним, что в Украине введен мораторий на повышение тарифов на коммунальные услуги во время войны. Это правило распространяется на цены на газ, отопление и горячую воду.