Користувачі Twitter почали отримувати виплати за свої пости

Користувачі Twitter почали заробляти на частці рекламних доходів, отриманих від реклами, що відображається у відповідях на їхні твіти, повідомляє The Verge.

Згідно з політикою компанії, лише підписники Twitter Blue, які протягом останніх трьох місяців мали понад п’ять мільйонів переглядів своїх твітів на місяць, мають право на участь у цій схемі.

Власник Twitter Ілон Маск уточнив, що перший раунд виплат становитиме 5 мільйонів доларів. Ці виплати є накопичувальними, починаючи з лютого цього року, коли було оголошено про програму Twitter Blue.

Деякі користувачі вже повідомили про отримання перших виплат.

Письменник Брайан Крассенштейн, який має близько 750 тисяч підписників, повідомив, що Twitter виплатив йому понад 24 тисячі доларів (приблизно 580 200 українських гривень за нинішнім курсом). Бенні Джонсон, політичний коментатор з 1,7 мільйонами підписників, повідомив про виплату в розмірі 9,5 тисяч доларів (близько 229 725 гривень).

The Verge зазначає, що конкретний розрахунок сум виплат залишається нерозкритим. Однак користувач Twitter Ешлі Сент-Клер припустила, що її заробіток у Twitter становив приблизно $8,52 за мільйон переглядів.

Нагадаємо, що недавно власник Twitter, Ілон Маск, заявив про те, що у нього є побоювання щодо захоплення влади в Китаї штучним інтелектом.