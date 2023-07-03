Експерти розповіли про найпопулярніші іновації у сфері азартних онлайн-ігор

Сучасним компаніям, і сфера гемблінгу не виключення, потрібно впроваджувати нові технології та штучний інтелект у свою діяльність. Саме це дає змогу залишатися конкурентноздатними та розвивати бізнес. Про найпопулярніші та найперспективніші на думку експертів тренди розповідаємо у статті.

Інновації, які мінятимуть світ азартних онлайн-ігор

Щодня з’являється все більше інформації про те, як штучний інтелект, NFT, Web 3.0, метавсесвіт і ChatGPT докорінно змінюють наше життя. Подобається вам це чи ні, але сьогодні необхідно швидко вчитися працювати з новими технологіями, оскільки це вже стає необхідністю. Щоб заохотити споживачів грати в слоти онлайн, сучасні компанії мають освоїти інструменти штучного інтелекту.

Зокрема, мережа Midjourney – потужний інструмент для сфери дизайну та мистецтва. А сервіс ChatGPT наробив чимало галасу з моменту свого виходу.

На думку аналітиків ua1.com.ua, порталу, що спеціалізується на оглядах онлайн-казино, перспективи інноваційних технологій в азартних іграх колосальні. Тим більш, що штучний інтелект приємно вражає своїми можливостями та здатністю застосування в різних областях. Платформи онлайн-казино за кордоном використовують його для збору даних, підтримки іноземних гравців за допомогою чат-ботів та автоматизації багатьох процесів.

NFT-казино також стає все більш привабливим для широкої аудиторії: NFT можуть використовуватися як ігровий токен для внесення депозиту. Гравці виявлятимуть інтерес до таких казино, бо крім традиційних мотивів для азартних ігор, вони дуже зацікавлені у колекціонуванні цифрових активів.

Що стосується ChatGPT, то він відкриває вражаючі можливості: може аналізувати великі обсяги даних у режимі реального часу, надаючи гравцям актуальну інформацію та відомості про команди, гравців та події. Також ChatGPT може вивчати історію ставок та інші фактори, щоб надавати персоналізовані рекомендації щодо ставок з урахуванням індивідуальних потреб беттора. В перспективі він надаватиме гравцям стратегії ставок та поради, засновані на історичних даних, тенденціях та інших факторах, а також відстежувати коефіцієнти від кількох спортивних клубів в режимі реального часу, щоб можна було визначити найкращі можливості ставок для беттерів. Тож вітчизняному гемблінгу та беттінгу потрібно якнайскоріше вивчати та впроваджувати інноваційні технології, які можуть вивести їхній бізнес на новий рівень та зробити конкурентноспроможним на міжнародній арені. Погодьтеся, перспективи просто вражають!