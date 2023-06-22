Гороскоп на 22 июня 2023 года для всех знаков Зодиака от Павла Глобы

22 июня 2023 года – это 5 лунный день. Это период духовного очищения. Постепенно приходит внутренняя гармония.

Этот день может стать во всех отношениях важным и даже судьбоносным. Сосредоточьтесь только на главном. Доверяйте советам мудрых людей.

В это время не стоит решать проблемы на работе. Не нужно вести переговоры с начальством и переходить на другое место работы.

Этот день совершенно не подходит для ремонта и уборки. Финансовые операции в этот день крайне нежелательны. Можно заниматься раздачей долгов.

В личной жизни царит мир и гармония. Можете отправляться на свидания, знакомиться с интересными людьми, если вы одиноки.

День подходит для краткосрочных поездок. Можно менять имидж, проходить косметологические процедуры.

Знаки Огня

Овен

Утром решите все важные вопросы. Вы можете узнать много нового и интересного. Возможны знаки внимания со стороны любимого человека.

Лев

Вас ждут деловые переговоры. Коллеги могут делать вам замечания. Не давайте волю эмоциям. Вечер проведите в спокойствии.

Стрелец

В начале дня сосредоточьтесь на решении рабочий вопросов. Возможны разногласия с окружающими. Вечером пообщайтесь с родными и близкими.

Знаки Земли

Телец

Возможны трудности на работе. Будьте внимательными и осторожными. Продумывайте каждый свой шаг. Возможно начало новых отношений.

Дева

Будьте внимательными во всем. Есть риск обмана. Близкие люди сделают вам приятные подарки. Вечером устройте семейный праздник.

Козерог

Вы можете показать себя с хорошей стороны на работе. Возможны финансовые поступления. Не обостряйте конфликты с окружающими.

Знаки Воздуха

Близнецы

Сохраняйте спокойствие. Вы можете столкнуться с неожиданными событиями сегодня. Удачными будут любые приобретения. Вечером отдохните в приятной компании.

Весы

Не обсуждайте ничего важного на работе. Завистники могут помешать осуществлению ваших планов. Возможно начало новых романтических отношений.

Водолей

В начале дня займитесь домашними делами. Налаживайте отношения с родными и близкими. Вечером займитесь хобби.

Знаки Воды

Рак

Возможны проблемы на работе. Откажитесь от спонтанных приобретений. Любимый человек может вас огорчить. Ведите себя спокойно.

Скорпион

У вас прекрасно работает интуиция. Вы сможете принимать правильные решения. Следите за самочувствием.

Рыбы

Окружающие способны испортить вам настроение. Не стоит общаться с неприятными людьми. Физические нагрузки пойдут вам на пользу.