Натуральная кожа и экокожа: что лучше?

Основной критерий при выборе натуральной или экокожи — личные предпочтения каждого человека. Оба материала имеют свои преимущества и особенности, и чтобы сделать правильный выбор, стоит узнать о плюсах и минусах каждого их них. А купить экокожу по выгодной цене можно в интернет-магазине Атлас, где постоянно проводятся акции и делаются скидки на качественные красивые ткани.
Главные отличия
Возьмем для сравнения основные критерии, которые рассматривают покупатели перед тем, как приобрести ту или иную ткань:
- Цена. Экокожа дешевле, чем натуральная кожа, поэтому она более доступна для большинства потребителей.
- Экологичность. Изготовление экокожи не требует использования животного материала, химически сложного процесса выделки натуральных шкур. Это важно для тех, кто предпочитает не использовать продукты животного происхождения и заботится об окружающей среде.
- Легкость ухода. Здесь снова плюс экокоже, которая легче чистится, не требует специальных средств для ухода — часто ее достаточно протереть влажной тканью.
- Долговечность. В этом вопросе преимущество принадлежит натуральному материалу, изделия из которого могут успешно носиться годами, а то и десятилетиями, при условии правильного тщательного ухода.
- Привлекательный внешний вид и шик. Опытный глаз отличит кожаную куртку от пошитой из заменителя и оценит достаток ее обладателя. Но производители сегодня предлагают качественные и привлекательные варианты экокожи, обувь, сумки и куртки из которой выглядят не менее красиво и презентабельно.
Все эти критерии не равноценны для всех. Например, для некоторых основным показателем является стоимость, для других важнее престиж и шикарный вид дорогой вещи.
Цель использования материалов
Выбор между натуральной и искусственной кожей зависит также от того, какое изделие вам нужно. Обувь из натурального материала лучше — она позволяет ноге дышать, лучше сидит и меньше изнашивается. Это особенно важно для классических моделей, которые остаются востребованными независимо от модных тенденций.
Иначе дело обстоит с модными вещами, которые используются при особых случаях и быстро теряют актуальность. Это касается сумок (особенно нарядных клатчей), платьев, декоративной отделки и пр.
Выбор материала зависит от предпочтений каждого человека и особенностей изделия. Некоторые выбирают натуральную кожу из-за ее уникальных свойств и эстетического вида, в то время как другие отдают предпочтение доступному и экологичному кожзаменителю.
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