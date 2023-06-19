Натуральная кожа и экокожа: что лучше?

Основной критерий при выборе натуральной или экокожи — личные предпочтения каждого человека. Оба материала имеют свои преимущества и особенности, и чтобы сделать правильный выбор, стоит узнать о плюсах и минусах каждого их них. А купить экокожу по выгодной цене можно в интернет-магазине Атлас, где постоянно проводятся акции и делаются скидки на качественные красивые ткани.

Главные отличия

Возьмем для сравнения основные критерии, которые рассматривают покупатели перед тем, как приобрести ту или иную ткань:

Цена. Экокожа дешевле, чем натуральная кожа, поэтому она более доступна для большинства потребителей.

Экологичность. Изготовление экокожи не требует использования животного материала, химически сложного процесса выделки натуральных шкур. Это важно для тех, кто предпочитает не использовать продукты животного происхождения и заботится об окружающей среде.

Легкость ухода. Здесь снова плюс экокоже, которая легче чистится, не требует специальных средств для ухода — часто ее достаточно протереть влажной тканью.

Долговечность. В этом вопросе преимущество принадлежит натуральному материалу, изделия из которого могут успешно носиться годами, а то и десятилетиями, при условии правильного тщательного ухода.

Привлекательный внешний вид и шик. Опытный глаз отличит кожаную куртку от пошитой из заменителя и оценит достаток ее обладателя. Но производители сегодня предлагают качественные и привлекательные варианты экокожи, обувь, сумки и куртки из которой выглядят не менее красиво и презентабельно.

Все эти критерии не равноценны для всех. Например, для некоторых основным показателем является стоимость, для других важнее престиж и шикарный вид дорогой вещи.

Цель использования материалов

Выбор между натуральной и искусственной кожей зависит также от того, какое изделие вам нужно. Обувь из натурального материала лучше — она позволяет ноге дышать, лучше сидит и меньше изнашивается. Это особенно важно для классических моделей, которые остаются востребованными независимо от модных тенденций.

Иначе дело обстоит с модными вещами, которые используются при особых случаях и быстро теряют актуальность. Это касается сумок (особенно нарядных клатчей), платьев, декоративной отделки и пр.

Выбор материала зависит от предпочтений каждого человека и особенностей изделия. Некоторые выбирают натуральную кожу из-за ее уникальных свойств и эстетического вида, в то время как другие отдают предпочтение доступному и экологичному кожзаменителю.