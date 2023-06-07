Перераховано п’ять місць, де точно не варто залишати смартфон на ніч

Наші смартфони є життєво важливими інструментами для роботи, спілкування та розваг. Проте те, де ми залишаємо їх на ніч, може вплинути на їхню продуктивність та довговічність. Ось п’ять місць, яких слід уникати:

Під подушкою: Тримати телефон під рукою під час сну може бути спокусливо, але розміщення його під подушкою може призвести до перегріву через погане розсіювання тепла, що може пошкодити телефон і створити потенційну небезпеку пожежі. Біля джерел води: Тумбочки біля раковини або ванни можуть здаватися зручними, але випадкові бризки води можуть непоправно пошкодити ваш телефон, особливо якщо він не має високого рейтингу водонепроникності. На підлозі: Якщо залишити телефон на підлозі, збільшується ймовірність того, що на нього можуть випадково наступити або перекинути, що може призвести до тріщин на екрані або ще гірше. Біля джерел тепла: Не залишайте смартфон біля обігрівачів, радіаторів або будь-яких пристроїв, що випромінюють тепло. Високі температури можуть пошкодити акумулятор, скоротити термін його служби і навіть призвести до вибуху. Прямі сонячні промені: Навіть вночі залишати телефон на підвіконні під впливом місячного світла, яке до ранку перетвориться на прямі сонячні промені, – погана ідея. Тривалий вплив сонячних променів може призвести до перегріву і розрядки акумулятора.

Ваш смартфон заслуговує на безпечне місце для відпочинку. Виділене місце на столі або тумбочці, подалі від потенційних небезпек, ідеально підійде для забезпечення його довговічності та оптимальної роботи.