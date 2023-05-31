Сколько стоит хороший электросамокат для поездок в городской среде

Популярность электросамокатов в Украине неуклонно растет, поскольку это удобный и экологичный вид транспорта. Как и при любой покупке, цена электрического самоката является важным фактором, который следует учитывать. Тем не менее важно понимать, что стоимость средства индивидуальной мобильности зависит от различных факторов. В этой статье мы углубимся в ключевые аспекты, влияющие на стоимость электросамокатов в Украине.

Факторы, влияющие на цену электросамокатов в Украине

Технические характеристики и производительность

Одним из основных факторов, определяющих цену, являются технические характеристики и производительность. Недорогой электросамокат обычно поддерживает базовые функции. Его цена обычно составляет от семи до 15 тысяч гривен. Более дорогие модели от 16 тысяч и выше могут похвастаться превосходными характеристиками: позволяют преодолевать большие расстояния, имеют увеличенную емкость аккумулятора, более мощные и надежные электромоторы для преодоления дорожного уклона.

Качество сборки и материалов

Еще одним важным фактором, влияющим на цену электросамокатов, является качество материалов, используемых в их конструкции. В моделях среднего и высшего ценовых сегментов используются высококачественные компоненты и прочные материалы. Отсюда и длительный срок эксплуатации. Это важно, если желаете купить электросамокат для поездок по городу на работу и учебу.

Факторы, которые следует учитывать при путешествии по городу

Качество дорожного покрытия

При выборе электросамоката для городских поездок важно учитывать условия и рельеф местности. Электросамокаты топового уровня обладают следующими плюсами:

подвеска на амортизаторах гидравлического типа для минимизации дискомфорта;

колеса диаметром от десяти дюймов на пневматических или перфорированных шинах для уверенных поездок по грунту и некачественным покрытиям;

надежная система тормозов дискового типа и даже поддержка антиблокировки ABS;

емкие батареи и мощные моторы от 350 Вт, обеспечивающие большой запас хода.

Инвестирование в более дорогой электрический самокат – это возможность быстро и безопасно передвигаться даже в районах с далеко не идеальными дорожными условиями. Вложения быстро окупаются, так как вы не платите за проезд в общественном транспорте, не покупаете бензин на АЗС.

Собственная безопасность

В апреле 2023 года Президент подписал новый закон, приравнивающий средства индивидуальной мобильности к полноценным транспортным средствам. А это значит, что в случае ДТП и наезда на пешехода водитель будет отвечать по всей строгости закона вплоть до криминальной ответственности.

По этой причине необходимо выбирать электросамокат, обеспечивающий вашу полную безопасность на дороге:

передние и задние фонари;

светоотражающие элементы в конструкции;

ABS;

контроль устойчивости;

поддержка сопряжения со смартфоном для поиска в случае угона и пр.

Недорогие электросамокаты, как правило, предназначены для детей и подростков. Их покупают для развлечений и отдыха. Если же планируете купить электросамокат для поездок на работу в условиях города, экономить на покупке не стоит.

Лучшие бренды электросамокатов в Украине

Интернет-магазин “Цитрус” является официальным представителем многих известных торговых марок, которые специализируются на электротранспорте. Здесь можно заказать самокаты электрические таких производителей:

Xiaomi Mi Scooter; NAVEE; Like.Bike; KingSong; Proove; Ninebot; YADEA.

Многие покупатели на собственном примере убедились, что поездки на электросамокате – это не только скорость и безопасность, но также польза для здоровья и хорошее настроение на весь день.