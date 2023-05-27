Источники бесперебойного питания для серверов: ассортимент и преимущества

Ракетные атаки на энергетическую систему Украины показали насколько уязвимые люди и машины при отключении электричества. Источники бесперебойного питания (ИБП) являются важной компонентой инфраструктуры серверных систем. Они обеспечивают надежность и безопасность данных, предотвращая потерю информации и снижение производительности серверов в случае сбоев в электроснабжении. Это особенно важно в условиях, когда серверы работают непрерывно и обрабатывают критически важную информацию.

Рассказываем в чем преимущества использования ИБП для сервера, а также какие варианты существуют, ведь на сайте, который специализируется на продаже бесперебойников предложены десятки моделей. Выбрать подходящий вариант может быть очень нелегко. Итак, начнем с того, зачем вообще нужны источники бесперебойного питания.

Преимущества использования ИБП для серверов

Рассказываем о важности источников бесперебойного питания, ведь на это есть множество причин:

Гарантированная непрерывность работы ИБП обеспечивают непрерывное электропитание серверов даже при сбоях в основном источнике энергии, таких как отключение электричества. Это позволяет избежать простоя работы и потери данных, сохраняя непрерывность бизнес-процессов.

Защита от потери данных. Сбои в электроснабжении могут привести к повреждению файловых систем и потере ценной информации. С ИБП можно не волноваться о сохранности информации.

Снижение риска повреждения оборудования. Нестабильное напряжение, скачки и помехи в электрической сети могут повредить аппаратное оборудование серверов. ИБП фильтруют электропитание и предоставляют стабильное напряжение, минимизируя риск повреждений и необходимость замены или ремонта оборудования.

Защита от потерь доходов и недовольства клиентов. Неплановый простой работы серверов, вызванный отключением электричества, может привести к потере доходов и недовольству клиентов.

Как видите, источники бесперебойного питания — это способ сохранить свой бизнес и репутацию даже при аварийных отключениях электричества из-за ракетных атак.

Разновидности источников бесперебойного питания: что нужно знать

Если говорить о видах ИБП для поддержания работы серверов, то стоит выделить следующие:

Линейно-интерактивные ИБП. Благодаря им вы получите защиту от скачков напряжения и перегрузок, а еще они компенсируют небольшие колебания электросети. Это один из самых доступных вариантов, обычно их выбирают для небольших и средних серверных систем.

Двойные преобразователи. Этот тип ИБП обеспечивает непрерывное питание серверов, даже в случае отключения основного источника питания. С таким оборудование вы получите максимальные уровень защиты от перепадов напряжение и помех, что особенно важно для критически важных приложений и больших серверных центров.

ИБП с автоматическим переключением. В таком ИБП объединены преимущества двух вышеописанных бесперебойников. Они автоматически переключаются на резервное питание в случае отключения основного, обеспечивая безопасность данных и минимальное время простоя серверов.

Масштабируемые ИБП. Они подходят для тех, у кого в планах расширять систему. Такой бесперебойник предусматривает возможность добавлять дополнительные модули или батарейные блоки для увеличения емкости и времени автономной работы серверов.

Ка видите выбор огромный. Чтобы купить оптимальное оборудование, стоит предварительно проконсультироваться со специалистами.