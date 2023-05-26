TikTok створить конкурента ChatGPT

Розробники TikTok тестують фірмовий чат-бот під назвою Tako, який рекомендує відео в залежності від запитів користувача. Про це повідомляє The Verge.

Tako вбудували прямо у додатку TikTok над іконкою профілю. При натисканні на Tako відкривається екран з чатом, у якому бот відповідає на широкий спектр питань. Яка мовна модель використовується для роботи Tako, не повідомляється.

Зазначається, що Tako пропонуватиме користувачеві підказки для початку розмови з ботом. Наприклад, на опублікованому The Verge скріншоті можна розглянути підказку: Яке значення мала коронація короля Чарльза III?

На даний момент Tako тестується серед користувачів TikTok у Філіппінах . Про глобальний запуск нейромережі поки не повідомляється. При цьому TikTok вже подав заявку на відповідну торгову марку, що свідчить про те, що компанія готується до більш поширення чат-бота.