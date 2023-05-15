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Такой шанс бывает раз в десятилетие: Павел Глоба назвал главного счастливчика года

15.05.2023
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Павел Глоба

Известный Астролог Павел Глоба призвал людей под знаком зодиака Овен воспользоваться уникальной возможностью позитивно изменить свою судьбу.

Эта уникальная возможность, которая появляется только раз в десятилетие из-за движения Юпитера, сейчас находится в их власти.

Благодаря недавнему смещению Юпитера, он скоро покинет знак Овна и не вернется еще двенадцать лет. Поэтому этим уникальным шансом следует воспользоваться немедленно.

“Любимые Овны, особенно те, кто родился в середине апреля, воспользуйтесь этой возможностью, пока фортуна находится прямо в поле вашего зрения, вселяя в вас уверенность и позитивный настрой. Ваша личная ценность усиливается благодаря вашему влиянию, увеличению заказов или вашей творческой деятельности, которая становится заметной в вашей профессиональной сфере”, – поделился Глоба в своих социальных сетях.

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15.05.2023
Менше хвилини
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