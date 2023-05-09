Softnews

Microsoft збирається повернути віджети на робочий стіл

09.05.2023
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Windows 11 віджети

Журналіст Windows Central Зак Боуден повідомляє, що компанія працює над можливістю закріплювати віджети на робочий стіл Windows 11. Вона нагадуватиме «гаджети» у Windows 7, а сама Microsoft вважає, що функція підвищить популярність віджетів серед користувачів ОС.

У 2021 році в нову на той момент систему було впроваджено «Панель віджетів» з новинами із сервісу MSN та простором для налаштованих віджетів. На даний момент є 13 елементів.

Очікується, що Microsoft представить нововведення на конференції Build 2023, яка відбудеться 23-25 ​​травня, оскільки, за словами журналіста, є сесія, присвячена віджетам.

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09.05.2023
Менше хвилини
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