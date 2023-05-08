Пошту Gmail завалили ледь помітною рекламою «від спонсорів»

Gmail — найпопулярніший поштовий сервіс в Україні, який неприємно здивував користувачів новим форматом вбудованої реклами. Тепер рекламні оголошення подаються у форматі «повідомлень від спонсорів», які розкидані прямо між листами у вкладці «Вхідні». Незважаючи на наявність маленького значка Ad рекламу складно відрізнити, тому що відображається вона так само, як і непрочитані повідомлення.

Зміна з’явилася не тільки у десктопній, а й у мобільній версії поштового сервісу. В останньому випадку “повідомлення від спонсорів” доповнюються банерною рекламою з фотографіями, що вносить ще більше хаосу в інтерфейс програми.

Поки що незрозуміло, чи залишиться нова реклама назавжди. Коментатори в соцмережах зустріли її вкрай негативно, а Google опублікувала офіційну відповідь, що вони «експериментують із форматами та намагаються відкривати для користувачів нові компанії, які можуть бути їм корисні». За словами експертів, Google давно шукає додатковий прибуток на тлі зниження доходів з інтернет-реклами, тому кількість оголошень у популярних додатках та сервісах з часом лише збільшуватиметься.