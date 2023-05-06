ПриватБанк будет доплачивать некоторым пенсионерам 20 тысяч гривен: условия

Вторым победителем акции “Даешь 20 000 к пенсии”, направленной на поощрение военных пенсионеров, стал Николай Тимощук из Хмельницкого.

Запущенная в январе, акция ПриватБанка предоставляет дополнительные денежные призы военным пенсионерам Украины. Участники, которые являются бывшими или действующими военнослужащими, получают пенсионные выплаты в соответствии с законодательством Украины о пенсионном страховании и пенсионном обеспечении. Выплаты осуществляются на платежные карты ПриватБанка, а акция продлится до 15 мая.

Первым победителем в марте стал военный пенсионер из Могилева-Подольского Винницкой области. Победитель апреля, Николай Тимощук, является давним приверженцем удобных, надежных и простых в использовании банковских услуг ПриватБанка. Пенсионные карты в ПриватБанке можно открыть без посещения отделения, просто используя смартфон и Приват24. Для участия в программе необходимо иметь под рукой идентификационный код (ИНН) и документы, удостоверяющие личность, которые необходимо заранее отсканировать.

Напомним, что в розыгрыше автоматически участвуют все получатели военной пенсии через ПриватБанк.