Має встановити кожен переселенець: в Україні запустили бота для ВПО

Станом на березень 2023 року в Україні зареєстровано понад 5 мільйонів внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Щоб спростити доступ до життєво важливої інформації для цих людей, Міністерство соціальної політики запровадило спеціалізований чат-бот “TurBOT про ВПО“.

Чат-бот надає цінні ресурси, які допомагають переселенцям знайти житло в нових регіонах, отримати статус ВПО, знайти допомогу, дізнатися про актуальні вакансії, знайти центри відпочинку для дітей та місця для богослужінь. Крім того, він пропонує покрокові інструкції для вирішення незрозумілих ситуацій.

Під час презентації чат-бота було підкреслено, що “TurBOT про ВПО” також задовольнятиме унікальні потреби корінних народів та етнічних меншин в Україні, забезпечуючи збереження їхньої ідентичності.

Спочатку чат-бот був розроблений для чотирьох міст:

Києва, Львова, Івано-Франківська Чернівців.

Наразі планується розширити його доступність на інші населені пункти.