В Раде разрешили не призывать еще одну категорию военнообязанных мужчин: кому больше не грозит мобилизация

Украинский парламент поддержал законопроект, освобождающий от призыва на военную службу еще одну категорию украинцев. Документ №8009, за который проголосовало большинство народных избранников, фактически уравнивает в правах украинцев, уже исполняющих свой военный долг и лиц, которые из-за военных действий потеряли близких родственников. О нововведении уже рассказали на сайте Верховной Рады.

Принятые 3 мая изменения к закону «О воинской обязанности и военной службе» позволяют в период действия военного положения не призывать лиц, у которых погиб или пропал без вести как минимум один из членов семьи. Для военкоматов они будут неприкосновенными даже несмотря на всеобщую мобилизацию.

Но это правило действует только если исчезновение или гибель родственника произошла при исполнении им служебного долга, а именно – осуществления мер по обеспечению национальной безопасности и обороны. Таким образом новый законопроект касается преимущественно членов семей военнослужащих, которые сейчас противостоят российской агрессии, отстаивая независимость Украины.

В законопроекте содержится перечень родственников, гибель или исчезновение которых будет считаться веской причиной для освобождения от военной службы. В частности, это:

муж или жена;

сын, дочь;

отец, мать;

дед, бабушка;

родные или сводные брат или сестра.

В пояснительной записке авторы законопроекта отметили, что принятые изменения к закону «О воинской обязанности и военной службе» фактически уравняют в правах уже служащих в ВСУ лиц и военнообязанных, освобожденных от своей воинской обязанности из-за гибели близких родственников.

Напомним, что 2 мая в Раде проголосовали также за проекты №9259 и №9260. Они предполагают продление военного положения, а соответственно и общей мобилизации еще на 90 дней. Эти законопроекты вступят в силу с 5.30 утра 20 мая. Такое решение парламентарии за время войны вынуждены принимать уже в седьмой раз.