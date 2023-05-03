Для трех знаков зодиака первая неделя мая пройдет в муках: астрологи дали им неутешительный прогноз

Текущая неделя, приходящаяся на пик сезона затмений, для трех знаков зодиака станет незаурядным вызовом судьбы. Учитывая, что в конце недели ожидается очередное лунное затмение под покровительством мятежного Марса и транзит через знак Рака, избранным знакам обещают настоящие эмоциональные качели.

Астрологи утверждают, что резкие скачки настроения, разочарование в себе, а возможно и полное изнеможение почувствуют Тельцы, Львы и Стрельцы. Добавить проблем могут ретроградные Плутон и Меркурий. Их влияние испортит упомянутым знакам всю первую неделю мая.

Телец

У Тельцов могут возникнуть сомнения в своей профессиональной компетентности. Да и неудивительно, ведь ретроградный Плутон на этой неделе как раз будет возвращаться в их 10-й дом авторитета. Астрологи советуют Тельцам не игнорировать свое открытие, взглянуть проблеме прямо в лицо и попытаться ее решить. Например, можно пойти на курсы повышения квалификации или заняться самообразованием.

Сомнения будут мучить уроженцев знака и в сфере отношений. Лунное затмение в конце недели коснется сектора, отвечающего за личную жизнь Тельцов. Поэтому они могут усомниться в любви партнера и даже в собственной ценности.

Лев

Ежегодный оборот Плутона через 7-й дом партнерства и соглашений станет для Львов поводом к пересмотру некоторых рабочих вопросов. Они смогут взглянуть на ситуацию свежим глазом, и поймут, что упустили немало возможностей. Но шанс все исправить есть и им стоит поскорее воспользоваться.

Есть для Львов и хорошие новости. Солнце, являющееся космическим покровителем представителей знака, вместе с ретроградным Меркурием окажется в их 10-м доме карьеры. Такое событие обещает Львам появление новых перспектив и возможное повышение. Однако сохраняется и риск конфликта с руководителем, который может все испортить.

Стрелец

Стрельцы на этой неделе рискуют окунуться в иллюзии и увлечься крайне нереалистичным проектом. Некоторые успеют даже вложить в этот проект большую сумму денег. Для Стрельцов, которые всегда подолгу все обдумывают, такое поведение очень нетипично.

Но после лунного затмения в знаке Скорпиона у Стрельцов откроются глаза на свои ошибки. Они с ужасом поймут, что выбросили деньги на ветер. Поэтому астрологи не советуют уроженцам знака торопиться с капиталовложениями, даже если они полностью уверены в своем решении.