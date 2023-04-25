В Украине появились новые гривневые банкноты: как они выглядят

В Украине с 25 апреля в обращении появилась еще одна купюра номиналом в 500 грн. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка. Как выглядит новая купюра и чем отличается от остальных денежных знаков этого номинала?

Обновленные 500 грн изготовлены по образцу купюры 2015 года. Отличие лишь в том, что на новой купюре стоит подпись главы НБУ Андрея Пышного с годом выпуска.

Новая купюра была выпущена Национальным банком в рамках программы замены поврежденных и изношенных купюр. Но появление обновленной 500-ки 2015 года еще не означает, что остальные купюры этого образца перестанут принимать. Обе купюры останутся в обращении и будут считаться законным платежным средством. Поэтому украинцам не стоит бежать в банк и обменивать старые 500-ки на новые.

В Нацбанке напомнили работникам отрасли торговли, что с 25 апреля 2023 года они обязаны принимать 500 грн с подписью Пышного наравне с другими купюрами этого номинала. Ни одно физическое или юридическое лицо не может отказать клиенту, пытающемуся оплатить товар или услугу такой купюрой.

Кстати, 500-гривневые купюры образца 2015 года уже не впервые перевыпускают. Почти каждый раз, когда меняется глава Национального банка, выходит новая 500-ка с его подписью. Благодаря периодическому перевыпуску денежных знаков старые, порванные и запятнанные купюры этого номинала постепенно выводят из обращения.

Стоит отметить, что появление новых 500-гривневых купюр образца 2015 года усложнит жизнь фальшивомнетникам. Ведь именно эту купюру они подделывают чаще всего. «Старые» 500 грн составляют 60% от суммы фальшивок, изъятых украинскими правоохранителями в 2022 году.

Такая популярность этого вида купюр у фальшивомонетчиков связана с отсутствием на ней современных элементов защиты, которые с избытком имеются на новых 500-ках. Однако обновленные купюры 2023 года выпуска с подписью и годом выпуска злоумышленникам подделать будет сложнее.