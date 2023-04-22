Частині українців не потрібно буде платити за комуналку: що пропонує закон № 8367

Несвоєчасна сплата громадянами України комунальних платежів сприяє зростанню рівня заборгованості. Оскільки країна опинилася в складних умовах, борги багатьох громадян значно зросли. Втім, деяким українцям борги за комунальні послуги будуть списані.

До введення воєнного стану прострочена заборгованість в Україні включала

Постачання та розподіл природного газу: 33,8 млрд грн

Гаряча вода та теплопостачання: 26,6 млрд грн

Централізоване водопостачання: 6,4 млрд грн

Управління багатоквартирними будинками: 5,6 млрд грн

Вивезення побутових відходів: 1,3 млрд грн

Постачання та розподілення електроенергії: 7,7 млрд грн

Широкомасштабні військові дії призвели до фінансової скрути для багатьох українців, деякі з яких втратили або пошкодили своє житло. Як наслідок, український парламент прийняв рішення про списання боргів за комунальні послуги для певних категорій громадян.

У пояснювальній записці до законопроекту № 8367, ініційованого кількома народними депутатами, стверджується, що стрімке зростання цін на товари і продукти в країні зумовлює необхідність комплексного підходу до врегулювання боргів за житлово-комунальні послуги.

У документі пропонується списати борги за “комуналку” тим, хто постраждав внаслідок військових дій.

Українське законодавство, згідно з документом №7531 на сайті Верховної Ради, забороняє вимагати погашення боргів за житлово-комунальні послуги в судовому порядку. Однак після закінчення воєнного стану і закінчення шести місяців українці можуть зіткнутися з вимогами про сплату боргів. Тому наразі урядовці закликають ухвалити постанову про списання боргів постраждалим громадянам.