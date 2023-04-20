Може повторитися знову: названо найбільш вірогідну причину спалаху у небі Києва

У ніч на 19 квітня в небі над Києвом спостерігали непізнаний небесний об’єкт. Імовірно, це був метеорит, повідомляє прес-служба Державного космічного агентства України.

Яскравий спалах, найімовірніше, був спричинений метеоритом із потоку Лірид.

У прес-службі пояснили, що кожного квітня Земля проходить через хвіст комети Тетчер, в результаті чого утворюється метеорний потік Ліриди. Ліриди – це швидкі та яскраві метеори, що утворюються з уламків комети Тетчер. На відміну від інших метеорів, вони не залишають тривалих слідів при проходженні через атмосферу Землі, але відомі своїми інтенсивними спалахами або “вогняними кулями”.

Метеорний потік Ліриди є одним з найстаріших відомих людству, записи про нього датуються спостереженнями в Китаї у 687 році до нашої ери. Свою назву він отримав від сузір’я Ліри, яке вважається джерелом метеорного потоку.

Земля увійшла в хвіст комети Тетчер 15 квітня 2023 року, а вийде з нього 29 квітня. Пік метеорного потоку припадає на 21 квітня.

Подібна подія відбулася в лютому цього року, коли метеор пронісся по небу на півночі Франції, перш ніж згорів в атмосфері. Метровий небесний об’єкт під час вибуху осяяв небо, що зафіксували камери спостереження і бачили очевидці.