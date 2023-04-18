Хочуть втекти як найшвидше: названо найгірші регіони Польщі для українців

Згідно з нещодавнім опитуванням Національного банку Польщі, 76% громадян України, які проживають у Куявсько-Поморському воєводстві, мають намір повернутися на батьківщину, як тільки закінчиться конфлікт. Це другий найвищий показник у Польщі, найвищий – у Люблінському воєводстві (86%).

Куявсько-Поморське воєводство також має один з найнижчих показників зайнятості українців у країні – лише 51% працевлаштованих. Найнижчий показник у Сьвєнтокшиському воєводстві – 50%. Натомість найвищий рівень зайнятості серед українських мігрантів у Поморському (93%), Західнопоморському (79%) та Нижньосілезькому (75%) воєводствах.

Дослідження показує, що 33% мігрантів у Куявсько-Поморському воєводстві походять зі східної України, тоді як найбільша група біженців у Підкарпатському воєводстві походить із західної України. Вважається, що це зумовлено бажанням залишатися ближче до своєї батьківщини.

Українці, як правило, знаходять роботу в галузях промисловості та послуг, які не потребують високої кваліфікації, причому значна частина з них працює в сфері побутових послуг. Багато іммігрантів вважають, що їхня робота в Польщі відрізняється від тієї, яку вони мали в Україні: приблизно третина перших мігрантів і 46% біженців вважають, що вони працюють нижче своєї кваліфікації.