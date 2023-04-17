Зрада очевидна: що у поведінці чоловіків видає їх невірність

Впіймати чоловіка, що зраджує, «на гарячому» непросто. Та існують чимало простіших способів визначити, чи є у вашого судженого коханка. Найчастіше чоловіки самі себе видають, навіть не помічаючи цього. Зміна звичок, поведінки, зовнішнього вигляду – все це «тривожні дзвіночки», які не варто ігнорувати.

Експерти проекту «Інтимологія» на своєму Telegram-каналі розповіли, як видають себе зрадники.

Раптова зміна планів

Партнер почав частіше затримуватися на роботі або відлучатися на кілька годин з дому навіть на вихідних. При цьому він нічого не пояснює, ссилаючись на справи та надмір роботи.

Різке підвищення чи зниження лібідо

Якщо заняття сексом для вашої пари стали рідкістю, можна припустити, що свій потенціал у цій сфері партнер реалізує на стороні. До речі підвищення сексуального бажання також може бути ознакою зради. Чоловік фантазує про іншу, та оскільки не може в дану хвилину бути з нею, втілює ці фантазії з вами.

Підозрілі поведінка чоловікових друзів

Чоловіки не схильні приховувати появу нової партнерки від близьких друзів, адже обожнюють хвалитися своїми перемогами. Тож якщо його друзі почали вас уникати, або навпаки – «заговорювати вам зуби», з цього можна зробити певні висновки.

Пароль на телефоні

Спроба захистити своє приватне життя від найближчої людини за допомогою паролю багато про що говорить. А якщо до всього ваш чоловік почав брати із собою телефон навіть у туалет – вочевидь він дуже боїться, що вам на очі потрапить компрометуюче повідомлення.

Підвищена увага до своєї зовнішності

Він змінив парфуми, почав охайніше вдягатися, чи навіть робити інтимну депіляцію – це не випадковість. До таких змін чоловіка може спонукати лише бажання сподобатися жінці. А оскільки ви і так поруч з ним, то відповідь напрошується сама собою.

Неспівпадіння між словами та діями

Зрадники нерідко вигадують собі алібі, щоб викроїти час на зустріч із коханкою. Він може сказати, що поїхав на день народження до колеги, а потім спільні знайомі обмовляться, що його там не було.

Критика

Раптово чоловік почав критикувати вас за те, що раніше його цілком влаштовувало. Підсвідомо він порівнює дружину з коханкою, і часом не може стриматися від їдких коментарів щодо недоліків фігури чи характеру постійної партнерки.

Надмірна щедрість

Несподівані подарунки та букети квітів, особливо після довгої відсутності чоловіка, також повинні змусити вас насторожитися. Особливо якщо раніше квіти від нього ви отримували хіба що раз на рік у свій день народження. Вочевидь він просто загладжує провину, а значить є за що.

Роздратування у відповідь на розпитування

«Чому ти затримався на роботі?», «Де пропадав увесь день?» – ці та інші незручні питання у зрадників викликають лише роздратування. Тож якщо чоловік у відповідь на вашу щиру цікавість почне виявляти агресію – йому таки є що приховувати.