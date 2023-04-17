Українці тепер будуть ставитись до газу обережніше: «Нафтогаз» анонсував шокуюче нововведення

Українцям, які недоплатили за газ, незабаром почнуть телефонувати колектори. Найбільший постачальник газу в країні НАК «Нафтогаз» наймає колекторську компанію, яка буде «вибивати» з українців борги. Які методи колектори збираються застосовувати до газових боржників?

Як відомо, «Нафтогаз» ніколи не хотів мати справи із неплатоспроможною частиною населення і не приховував цього. Компанія планувала постачати газ лише відповідальним споживачам, що вчасно сплачують рахунки за газ. А це лише близько 30% населення України.

Та з початком війни більшість українських газзбутів через фінансові проблеми вийшли з ринку. Натомість «Нафтогаз» став постачальником більш ніж для 90% побутових споживачів, частина з яких має досить низькі доходи і не може вчасно платити за газ. Відповідно у таких споживачів за останній рік вже встигли накопичитися чималі борги.

У «Нафтогазі» вирішили діяти рішуче і все ж «забрати своє», доки борги українців не доросли до катастрофічних масштабів. Наразі відомо, що постачальник провів тендер, щоб вибрати найкращу колекторську компанію. А на фінансування її роботи у «Нафтогазі» вже передбачили бюджет у 882 тис. грн.

Офіційним колектором «Нафтогазу» стане компанія «Кредит Борг Солюшнз». Після виправлення деяких неточностей у документах (кількість працівників), колектор офіційно буде визнаний переможцем тендеру.

Наразі компанія провадить діяльність під брендом «Сreditdebt» і на своєму сайті пропонує досить радикальні методи впливу на боржників. Зокрема пошук їх друзів та родичів у соціальних мережах, а також організацію так званих «зустрічей» із боржниками. Та до клієнтів «Нафтогазу» такі методи, вочевидь, застосовувати не будуть.

Зараз колекторська компанія збільшує свій штат, пропонуючи новим працівникам за оклад у 8-14 тис. грн займатися обдзвоном клієнтів. Жодних згадок про пошук інформації, зустрічі та погрози боржникам с оголошенні компанії немає. Тож у клієнтів «Нафтогазу» поки що немає причини хвилюватися, що з них будуть «вибивати» борги. Та неприємних дзвінків із нагадуваннями про неоплачені рахунки їм, схоже, уникнути не вдасться.