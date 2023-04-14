Двухкомнатная квартира до 50 тыс. грн: где в Украине такие низкие цены на недвижимость

В Украине можно найти вполне приличное жилье до 50 тыс. грн. Правда, квартиры по такой цене в основном расположены в селах, вдали от крупных городов. В них могут отсутствовать важные коммуникации, например, центральное отопление или канализация. Кроме того, новому владельцу придется сделать в квартире по крайней мере «косметический» ремонт.

Объявлений с недорогими квартирами на украинских порталах недвижимости сейчас достаточно. Например, в селе Ковтуново на Сумщине двухкомнатную квартиру продают всего за 48 тыс грн. Ее площадь составляет 49 кв. м, из которых 8 «квадратов» – занимает кухня.

Квартира расположена на 2-м этаже двухэтажного дома. Отдельного санузла в квартире нет, как и балкона. Отсутствует также централизованное отопление. Однако есть газ, вода, электричество и интернет.

Владелец квартиры отметил, что как раз начал делать капитальный ремонт. В частности он заменил электропроводку и установил новую бронированную дверь. Но завершать ремонт будет уже новый владелец жилья. Также ему вероятнее всего придется «обновить» крышу, ведь она довольно шаткая, а квартира расположена на последнем этаже.

В цену квартиры входит просторный сарай с погребом, а также участок земли на 10 соток, на котором можно обустроить огород или фруктовый сад. Недалеко от квартиры находится магазин, школа и автобусная остановка.

Такая низкая цена квартиры обоснована не только ее состоянием и удаленностью от областного центра. Сумская область граничит с россией, поэтому считается не слишком безопасным регионом. В целом в Украине сейчас существенно снизились цены на жилье вблизи границ с россией и белорусью, а также расположенное недалеко от зоны боевых действий. В таких регионах за 50 тыс. грн можно приобрести не только квартиру, но довольно просторный дом со всеми коммуникациями.