Цены на электричество скоро «взлетят»: у некоторых украинцев платежки потяжелеют на 5 тыс. грн

В Украине могут скоро повысить тарифы на электроэнергию. Цена увеличиться как минимум на 40%, то есть примерно до 2 грн за киловатт. В связи с этим средняя платежка украинской семьи увеличится с 238 грн почти до 330 грн. В то же время украинцы, потребляющие более 1000 кВт/ч в месяц, будут платить за каждую единицу энергии аж по 6,2 грн.

Как сообщили в НКРЭКУ, семья из 2-3 человек за месяц потребляет в среднем 165 кВт/ч электроэнергии. После повышения тарифа счет за свет у такой семьи увеличится ориентировочно на 90 грн. А вот для украинцев, которые за месяц используют более 1000 киловатт энергии, прогноз значительно хуже. Если сейчас 1100 кВт/ч им обходятся в 848 грн, то после повышения тарифа за то же количество энергии им придется заплатить 6820 грн.

Сейчас украинцы платят за свет по тарифу 1,44 грн за кВт/ч, или 1,68 грн – при потреблении более 250 кВт/ч в месяц. Но учитывая повышение себестоимости электроэнергии и потребность в ремонте поврежденной энергетической инфраструктуры, правительство твердо настроено на повышение тарифов.

Сейчас в Кабмине все еще нет четкой стратегии относительно новых цен на свет. Озвученная версия с тарифом 2 грн за кВт/ч и 6,2 грн за каждый киловатт свыше 1000 кВт/ч – основной сценарий. Однако чиновники все еще консультируются со специалистами и не спешат принимать окончательное решение.

Возможен вариант, что для потребителей, использующих менее 1000 киловатт в месяц, тариф оставят на актуальном уровне – 1,44 грн за кВт/ч. А повысят цену только для более обеспеченных граждан с высоким уровнем потребления. Но каким бы ни было решение Кабмина, без одобрения президента Владимира Зеленского оно не вступит в силу. А гарант, как известно, сейчас внимательно следит за «тарифной темой» и не примет заведомо губительного для народа решения.