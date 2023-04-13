Рейси до Росії є майже з кожного обласного центру України

Щотижня тисячі українців подорожують до Росії, причому рейси доступні з усіх обласних центрів України, повідомляє сайт ТСН.
Процес подорожі з України до Росії детально описаний на сайті:
- Забронювати квиток за допомогою Telegram-бота.
- Прибути до місця посадки на автобус (зазвичай у центрі міста).
- Сідайте на автобус до Варшави, де пасажири можуть або пересісти на інший автобус, або продовжити поїздку на тому ж автобусі зі зміненим маршрутом.
Щотижня сотні або навіть тисячі українців подорожують з Києва та інших великих міст до Росії у такий спосіб. Найпоширеніші маршрути такі: Україна – Польща – Литва – Росія або Україна – Польща – Латвія – Росія.
ТСН зазначає, що знайти автобус до Росії дуже просто: численні варіанти доступні через пошукові системи та соціальні мережі. Ціни на такі поїздки коливаються від $250 до $350 (9,2-13 тис. грн) залежно від перевізника. ТСН також зазначає, що лише одна компанія, яка займається цими перевезеннями, має приблизно 2 500 клієнтів у своєму чаті.
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