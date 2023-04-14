Украинцам уже в этом месяце придут новые платежи за газ: что изменится

Украинцам теперь будет приходить меньше платежек за коммуналку. Компания «Нафтогаз Украины», поставляющая газ большинству бытовых потребителей, и ООО «Газораспределительные сети Украины» решили объединить свои квитанции. Так что уже в апреле украинцам придет единая платежка за газ со счетом за потребленный ресурс и стоимостью его доставки и распределения.

О новом формате платежки сообщила пресс-служба «Нафтогаза». В объединенной платежке будут содержаться все реквизиты, QR-коды и информация о способах передачи показаний и оплаты.

Квитанции за газ в новом формате получат все клиенты компании «Нафтогаз Украины», АО «Криворожгаз», «Днепрогаз», «Харьковгоргаз» и «Харьковгаз», «Донецкоблгаз», а также филиалов поставщика «Газсети» в Кривопивницком.

В «Нафтогазе» подчеркнули: уменьшение числа квитанций позволит сэкономить немалую сумму на их печати и доставке. При этом в электронном кабинете поставщиков потребители будут получать платежки так же, как и раньше. То есть, в виде двух отдельных квитанций за газ и его доставку.

Кстати, уже в конце апреля заканчивается срок годовых договоров потребителей с ГК «Нафтогаз Украины». Но несмотря на это, тариф для своих клиентов крупнейший поставщик страны менять не собирается. В Украине во время военного положения действует запрет на повышение тарифов на газ. Так что с мая бытовые потребители по-прежнему будут платить по 7,96 грн за куб. м «голубого топлива».

Напомним, что с 1 апреля в Украине подорожало водоснабжение и водоотвод. Стоимость обеих услуг выросла на 12,3%. Это значит, что уже в мае украинские семьи из 2-3 человек заплатят за воду в среднем на 60 грн больше. Также украинцев предупредили о пересмотре цен на электроэнергию. По прогнозам экспертов, стоимость киловатта может вскоре вырасти до 2,4-2,6 грн, то есть почти в два раза.