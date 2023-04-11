Деяким українцям не вдасться вчасно вийти на пенсію: хто працюватиме на 5 років більше

В Україні щороку збільшуються вимоги до стажу, необхідного для виходу на пенсію. Станом на сьогодні мінімальний стаж українців, що хочуть піти на заслужений відпочинок у 60 років, становить 30 років. Проте ця цифра з кожним роком зростає, а разом з тим зменшуються шанси українців оформити пенсію вчасно. Адже тим, хто до 60-ти не встигне відпрацювати потрібну кількість років доведеться зачекати з пенсією до 63, чи навіть 65 років.

Як дізнатися, коли я вийду на пенсію?

Як зазначили в Пенсійному фонді, українці вже зараз можуть підрахувати, в якому віці вийдуть на пенсію. Для цього потрібно увійти в особистий кабінет на порталі електронних послуг ПФУ, дізнатися свій стаж та порахувати, скільки ще років вдасться відпрацювати до 60-ти.

Вимоги до стажу українців будуть підвищуватися до 2028 року. Щороку мінімальний стаж зростатиме на 12 місяців. В наступні кілька років вимоги до 60-річних пенсіонерів будуть змінюватися так:

у 2024-му – 31 рік;

у 2025-му – 32 роки;

у 2026-му – 33 роки;

у 2027-му – 34 роки;

у 2028-му – 35 років.

Якщо ж громадянину виповниться 60 років, а стажу буде замало, на пенсію він піде на 3 або на 5 років пізніше. З кожним роком таких пенсіонерів ставатиме все більше. За підрахунками науковців, вже у 2025 році вчасно вийти на пенсію зможе лише половина українців.

Що робити, якщо стажу не вистачає?

Якщо стажу для виходу на пенсію в 60-т надто мало, доведеться працювати ще принаймні до 63 років. Щоб вийти на пенсію у 63 також потрібно відповідати певним критеріям за стажем, але вони трохи м’якші. Наприклад зараз люди, яким виповнилося 63-и, можуть вийти на пенсію маючи від 20 років стажу. А українцям, що виходять на пенсію, так би мовити, в останній момент, тобто в 65 років, потрібно мати за плечима лише 15 років стажу.

Низка експертів притримується думки, що зараз не варто збільшувати вимоги до стажу. Через війну мільйони українців залишилися без роботи і стаж їм просто не нараховують. Тож якщо мінімальний стаж будуть і надалі збільшувати, 60-річних пенсіонерів з кожним роком ставатиме все менше. Українцям доведеться тягнути із заслуженим відпочинком по 3-5 років, щоб мати право бодай на мінімальні виплати.