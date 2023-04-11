Украинцам блокируют карты и запрещают переводить деньги: какая причина

Во время военного положения в Украине действуют более жесткие правила финансового мониторинга. В частности, украинцам разрешается переводить средства только в пределах определенной суммы. За нарушение этого правила банк может отменить перевод, или даже заблокировать карту.
Например, в ПриватБанке рассказали, что мониторят все операции своих клиентов, если их доходы и расходы (в том числе переводы) за месяц превышают 500 тыс. грн. Такие правила, по словам пресс-секретаря Привата Олега Серги, действуют в банке уже более года.
В марте 2022-го Национальный банк опубликовал постановление №60, которого должны придерживаться все банки Украины. В нем говорится, что финансовые учреждения обязаны контролировать счета клиентов, которые в течение месяца осуществляют или принимают переводы более чем на 400 тыс. грн.
В частности, банкам приказали обратить внимание на:
- переводы с непонятной целью и рискованные переводы. Например, в последнее время у банков часто возникают вопросы к волонтерам, которые собирают на свою карту пожертвования на большие суммы;
- переводы с участием рискованных групп населения (депутатов, чиновников и т.п.).
Клиентам, вызвавшим у банка подозрения, могут на время запретить совершать переводы или любые другие операции. А в некоторых случаях финучреждение просто блокирует карту и расторгает договор с ее владельцем. Самой частой причиной прекращения сотрудничества являются подозрительные операции с картой клиента или операции, которые показались банку подозрительными.
Что проверяют банки?
Банковские учреждения в Украине должны мониторить следующие операции своих клиентов:
- операции с наличкой;
- поступления, платежи или переводы на нетипичные для клиента суммы;
- переводы на суммы более 400 тыс. грн.;
- переводы, участниками которых являются РЭР (политически значимые лица), то есть чиновники или депутаты;
- операции индивидуальных предпринимателей (ФЛП) и юридических лиц, зарегистрированных менее 3 месяцев назад.
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