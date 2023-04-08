Украинцев переведут на другие кредитные карты: когда это произойдет

Платежная система Mastercard вводит новую экологическую инициативу. До 2028 года компания планирует полностью отказаться от использования первичного ПВХ-пластика в производстве своих карт. Mastercard перейдет на более экологичные материалы, в частности вторичный и биопластик.

О таком революционном решении сообщила пресс-служба компании. Курс на изготовление карт из более экологичных материалов Mastercard взяла еще в 2018 году. На сегодняшний день к инициативе ведущей платежной системы мира присоединились более 330 эмитентов карт из 80 стран мира. Сейчас они работают над тем, чтобы привлечь к инициативе своих поставщиков и постепенно перевыпустить около 168 млн входящих в их сети карт в так называемой «био-версии».

По предварительным оценкам Mastercard уже с 1 января 2028 года все карты, имеющие фирменное лого компании, будут выпускаться из более экологичных материалов. В частности, для их производства будут использовать биопластик и пластик вторичной переработки.

Также все карты платежной системы пройдут сертификацию. Это необходимо, чтобы Mastercard убедились в их соответствии новым экологическим требованиям. Однако помимо внутренней сертификации, которую будет проводить сама компания, экологичность карт оценит еще и внешний эксперт. После проверки независимым аудитором на карты нанесут специальную отметку Card Eco Certification.

Как сообщила директор по устойчивому развитию Mastercard Эллен Джаковски, компания уверенно двигается в направлении уменьшения количества отходов и вредных выбросов. Ее целью является ускорение перехода на низкоуглеводную регенеративную экономику. А это в свою очередь поможет справиться с целым рядом экологических проблем в мире. Прежде всего, с глобальным потеплением и другими изменениями климата.

Напомним, что в прошлом году компания Mastercard анонсировала введение новой функции Biometric Checkout. С ее помощью держатели карточек смогут оплачивать покупки с помощью жестов, например взмаха руки или улыбки.