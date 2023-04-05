В ООН решили помогать украинцам виртуальными деньгами: как получить бесплатную «крипту»

Украинцам бесплатно раздают криптовалюту в рамках помощи от ООН. Проект был запущен управлением Верховного комиссара по делам беженцев (УВКБ) ООН в конце 2022 года. Сейчас он работает в Киеве, Виннице и Львове, а бесплатную «крипту» уже успели получить около 100 украинцев.

Проект помощи пострадавшим от войны украинцам через криптовалюту УВКБ ООН запустило в сотрудничестве с криптокомпанией Stellar Development Foundation. Однако пока он еще не заработал на полную мощность. Потому и количество граждан, успевших получить помощь, едва доходит до сотни. Но в апреле основатели программы планируют увеличить количество ее участников до 5 000 человек.

При этом казначей агентства ООН по делам беженцев Кармен Хетт отказалась назвать точную сумму, которую в виде криптовалюты распределили между пострадавшими от войны украинцами. Она отмечает, что эта информация не является существенной. Гораздо важнее, по мнению Хетт, перспективы программы и ее готовность к масштабированию. В УВКБ ООН считают Украину идеальной страной для испытания новейших финансовых услуг и готовы вкладывать миллионы долларов в «крипту» для переселенцев.

Собственно, международная организация не зря начала внедрять такую программу помощи населению именно в Украине. Ведь наша страна занимает одно из первых мест по соотношению собственников криптокошельков к общему количеству населения. К тому же 16 марта президент Зеленский принял закон о виртуальных активах, что фактически означает легализацию криптосектора.

Чтобы принять участие в благотворительной программе и бесплатно получить криптовалюту, украинцам необходимо прежде всего скачать на свой смартфон криптокошелек Vibrant. А потом обратиться за помощью в УВКБ ООН. Тем, кому удастся стать участниками программы, на криптокошелек переведут определенное количество USDC (стейблкоинов), которые можно будет обменять на гривны в отделениях MoneyGram.