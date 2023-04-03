Розкрито спосіб перетворити будь-який iPhone на Samsung Galaxy S23

Компанія Samsung зробила спеціальний додаток для власників Apple iPhone, які замислюються над переходом на смартфони корейського бренду. Програма має назву Try Galaxy. Після завантаження та запуску вона імітує графічний інтерфейс One UI 5.1 і дозволяє випробувати функції нового флагмана S23.

Try Galaxy досить інтерактивний. Він відкриває доступ до налаштувань One UI, може запускати рідні програми для перегляду їх функцій та дизайну, а також включає звуки повідомлень, характерні для телефонів Samsung. Програма камери у вигляді анімаційних відеороликів показує, для чого потрібні портретні режими, як фотографувати місяць зі 100-кратним збільшенням або які відео можна знімати за допомогою Galaxy S23 .

Як скачати Try Galaxy для iPhone?

Щоб запустити симуляцію One UI на своєму iPhone, перейдіть на сайт trygalaxy.com , відкрийте програму “Камера” на вашому iPhone і відскануйте QR-код, який з’явиться на сайті. Також це можна зробити безпосередньо із зображення нижче.

Далі просто дотримуйтесь інструкцій: натисніть кнопку «Поділитися» на веб-сторінці та оберіть «Додати на робочий стіл». Там з’явиться іконка програми Try Galaxy, і при запуску ви відразу потрапите в інтерфейс One UI.