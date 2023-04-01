Топ несовместимых пар по знакам зодиака: счастливые отношения им точно «не светят»

Разгадать загадку любви еще никому не удалось. Но астрологам сумели немного приоткрыть завесу тайны. Объяснить, почему мы влюбляемся в тех или иных людей, они, к сожалению, не смогли. Однако рассказали, какие знаки зодиака совершенно не подходят друг другу для романтических отношений. Узнайте, с кем и почему вам не стоит связывать свою судьбу?

Овен и Козерог

Представители этих знаков имеют слишком схожие темпераменты. Оба амбициозны, решительны и бескомпромиссны. Они станут бороться между собой за роль лидера в отношениях, так что пара будет постоянно ссориться и вряд ли сможет хоть в чем-то прийти к компромиссу.

Телец и Весы

Тельцы всегда действуют очень осторожно и не всегда способны откровенно выражать свои чувства и эмоции. А вот Весы – прямолинейны и не терпят недомолвок. Представители этих знаков могут дружить, однако у романтических отношений между ними нет перспективы.

Близнецы и Дева

Веселые и легкомысленные Близнецы резко контрастируют с серьезными Девами, у которых всегда и все происходит согласно плану. Такие принципиальные отличия в характерах представителей этих знаков не позволят им найти общий язык. Ведь одного из них будет постоянно тянуть к приключениям, а другой будет тратить все силы, чтобы его сдержать.

Рак и Водолей

Раки очень откровенны и щедры на эмоции. Водолеи, как бы сильно ни были влюблены, ведут себя более сдержанно. Они редко делятся своими чувствами с партнером, а тот чувствует себя обиженным и недооцененным.

Лев и Телец

Страстные Львы ныряют в отношения с головой и стремятся завладеть всем существом партнера. Однако упрямые Тельцы не желают отдавать контроль над своей жизнью даже любимому человеку. Именно поэтому между ними никогда не получится по настоящему тесного контакта.

Дева и Стрелец

Девы склонны вкладываться в отношения и постоянно работать над их улучшением. Стрельцы к любви относятся более легкомысленно. Они считают, что все должно сложиться само собой. Этим двум представителям зодиака никогда не понять друг друга.

Весы и Рак

Весы ищут в партнере прежде всего надежность и эмоциональную открытость. С этой точки зрения Раки могут казаться им идеальным вариантом. Однако уроженцы этого знака склонны обижаться по пустякам и подолгу играть в молчанку. А это уже совсем не по вкусу Весам, привыкшим быстро разрешать конфликты в откровенном разговоре.

Скорпион и Лев

Пламенные Скорпионы стремятся к полному слиянию с любимым человеком. Они не хотят расставаться с партнером ни на минуту. В то время как Львы гораздо больше уважают свое личное пространство и не способны на такие отношения.

Стрелец и Рыбы

Проблема этой пары заключается в разном подходе к отношениям. Стрельцы в этом плане легкие и непринужденные. Рыбы – наоборот, слишком искренние и каждое слово партнера принимают близко к сердцу. Отношения этой пары будут мучением для обоих.

Козерог и Близнецы

Серьезные и последовательные Козероги кажутся Близнецам, известным своей склонностью к авантюрам, ужасно скучными. Эти двое вряд ли смогут выдержать друг с другом хотя бы несколько недель. Что уж говорить о долговременных отношениях.

Водолей и Скорпион

Между этими знаками может возникнуть на короткое время так называемая «любовная химия». Но долго это продолжаться не будет. Скорпионы стремятся к постоянному контакту любимым человеком. Но Водолеям такие отношения совершенно не подходят. Они слишком ценят свое личное пространство и будут постоянно делать больно Скорпионам, отталкивая их и не позволяя подойти к себе слишком близко.

Рыбы и Овен

Рыбы готовы отдавать себя партнеру на все 100%. Овны же с удовольствием примут эту жертву, однако не смогут отблагодарить партнера тем же. Они будут пользоваться внутренним ресурсом Рыб для своих нужд и наконец станут для любимого человека настоящим тираном. Ведь на необходимую Рыбам искренность и открытость они просто не способны.