Меньше 1000$ за трехкомнатную квартиру: где в Украине самое дешевое жилье

В Украине сейчас вполне реально приобрести жилье менее чем за 1000$. Причем речь идет не о тесном помещении на два десятка «квадратов», а о просторной квартире на три или даже четыре комнаты. Однако такие квартиры в основном расположены в самых отдаленных селах и иногда не имеют даже базовых коммуникаций. К тому же нуждаются в капитальном ремонте.

На онлайн-ресурсах, специализирующихся на продаже недвижимости, можно найти немало таких объявлений. К примеру в Кировоградской области трехкомнатную квартиру продают всего за 800$. Она имеет площадь 64 кв. м, из которых 9 кв. м занимает кухня. Квартира расположена в двухэтажном доме. В названную собственником цену также входит большой подвал.

Однако у этого жилья есть ряд недостатков. Село Родниковка, где находится квартира, удалено от областного центра – города Кропивницкого – аж на 50 км. В квартире нет централизованного отопления и водопровода. Соответственно отсутствует и санузел. Так что в туалет новым жильцам придется ходить на улицу.

Похожее жилье продают и в Полтавской области, село Ивановка. Стоимость квартиры – 30 тыс. грн (около 780$). В нем четыре комнаты и кухня площадью 15 квадратов. Однако ванной в этой квартире также нет. Как и туалета, который расположен во дворе дома.

Стоит отметить, что ближе к зоне боевых действий недвижимость продают еще дешевле. В частности, в Днепропетровской и Запорожской областях за 700-800$ можно приобрести даже большой дом. Схожие цены и в регионах, находящихся вблизи границы с россией: самые северные села Сумской, Черниговской и Житомирской областей. Однако мало кто решается вложить свои деньги в недвижимость, которая в любой момент может быть уничтожена вражеским снарядом. Не говоря уж о том, чтобы жить в нескольких километрах от линии фронта.