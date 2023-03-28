Новые платежки за воду ударят по кошелькам украинцев: насколько увеличится цена

В Украине с апреля подорожает водоснабжение и водоотвод. Повышение тарифов будет проходить в два этапа: с 1 апреля – на 12,3%, а с 1 июля – еще на 14,1%. В результате за воду украинцам придется ежемесячно платить на 30–70 грн больше.

Например, в Киеве тариф на водоснабжение и водоотвод сейчас составляет 30,38 грн за кубометр. В апреле стоимость этих коммунальных услуг вырастет до 38,1 грн. А в июле за воду и канализацию жители столицы будут платить 40,4 грн за куб. То есть тариф повысят более чем на четверть.

Согласно этим расчетам, среднестатистическая семья, использующая в течение месяца около 5 кубометров воды, в апреле будет платить за нее уже не 151,9 грн, а все 190,5 грн. В июле же платежка потяжелеет еще ориентировочно на 10 грн. Так что пользование водопроводом будет обходиться таким потребителям примерно 200 грн в месяц.

Тем временем львовяне, у которых тариф сейчас составляет 25,88 грн за куб воды, включая цену водоотвода, с апреля будут платить уже по 27,9 грн за куб. В июле же цена вырастет до 28,62 грн. Тогда семье со средним потреблением 5 кубов в месяц придется платить за воду по 143,1 грн. А это почти на 14 грн дороже, чем сейчас.

Однако в Киеве и Львове цены еще относительно невысокие. А вот жители Дрогобыча уже сейчас платят за воду по 43,46 грн за куб. После двухэтапного повышения тарифа цена кубометра вырастет до 57,8 грн. То есть семье из трех-четырех человек придется ежемесячно платить за водоснабжение и водоотвод под 300 грн. Сейчас за тот же объем воды они платят максимум 220 грн.

Повышение тарифов давно обсуждалось в правительстве и имеет веские причины. Это и рост стоимости химикатов для очистки воды (более 80%), и увеличение расходов на зарплаты работникам (26%), и подорожание электроэнергии для предприятий (61%). Поэтому подорожание воды было только вопросом времени, и сейчас это время пришло.