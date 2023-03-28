Українським родинам в Польщі виплатять по 33,3 тыс. грн: хто отримає гроші

Українським родинам виплатять по 33,3 тис. грн від німецького благодійного фонду Diakonie. В рамках другого етапу фінансової допомоги, який стартував у березні 2023 року, допомогу надаватимуть українським біженцям, які знайшли прихисток у Польщі. Однак допомогти всім благодійники з Німеччини не зможуть, тож із загального числа претендентів обиратимуть біженців, що належать до пільгових категорій.

Згідно з правилами фонду Diakonie, подати заявку на отримання фінансової допомоги можуть українці, що прибули до Польщі в статусі біженців після 24 лютого 2022 року. У разі схвалення заявки, гроші їм будуть виплачувати протягом трьох місяців.

Особа, що власне звернулася до фонду, отримуватиме кожного місяця по 710 злотих (близько 6 тис. грн), а члени її родини – по 610 злотих (5,1 тис. грн). Тож навіть невелика родина з двох осіб, наприклад мати з дитиною, за три місяці отримають від фонду 33,3 тис. грн допомоги.

Проте кількість біженців, яким може допомогти німецька організація, обмежена. Перед початком другого етапу допомоги фонд Diakonie опублікував офіційну заяву. В йдеться про те, що в березні призначить виплати не більш ніж 2,5 тис. українських родин.

Щоб звузити коло претендентів на виплати, благодійникам довелося встановити для себе певні пріоритети. Таким пріоритетом стала наявність в родині людей похилого віку чи інвалідів. Саме ця категорія біженців матиме найбільше шансів отримати гроші від німецького фонду.

Для оформлення допомоги українцям потрібно зайти на сайт фонду Diakonie та записатися на зустріч у спеціальний центр. На цю зустріч претенденти повинні прийти із документами, які ретельно перевірять. Кожен громадянин, що успішно пройшов перевірку, отримає код для реєстрації своєї заявки на сайті організації. Для біженців, які з тих чи інших причин не можуть особисто прийти в центр, працює гаряча лінія: 800000232.