В налоговой возобновят проверки работодателей: за неоформленных работников им грозит до 201 тыс. грн штрафа

Государственная налоговая служба возобновит проверки компаний с целью выявления неоформленных работников. В этом деле налоговикам будет помогать Государственная служба по вопросам труда. Работодателям, которые выдают зарплаты в конвертах и не платят налоги за своих работников, грозит штраф до 201 тыс. грн.

В налоговой рассказали, что на начало 2022 года без официального оформления в Украине работало более 3 млн. граждан. Соответственно, налоги за них не платили, так что в течение года государственный бюджет потерял около 100 млрд. грн. И это при условии получения всеми этими работниками минимальной зарплаты. Если работодатели оформили бы их как следует, с учетом полной суммы оклада, поступления в бюджет могли бы быть еще больше.

В налоговой отметили, что теневая занятость и раньше была болезненным вопросом в Украине. Однако сейчас, когда большая часть налогов и сборов направляется на поддержку армии и повышение обороноспособности страны, борьба с такими нарушениями стала принципиальным вопросом.

За каждого неоформленного работника работодатель будет наказан штрафом в размере до 201 тыс. грн. На эти деньги он мог официально платить этому же работнику минимальную зарплату в сумме 6700 грн в течение 2 лет. Так что нарушителям есть о чем задуматься.

В ведомстве подчеркнули, что именно сейчас, когда все силы государства направлены на обеспечение потребностей ВСУ и социальную поддержку населения, каждый украинец обязан платить налоги. Это самый простой для населения способ поддержать свою страну в борьбе с врагом.

В настоящее время Государственная налоговая служба и Госслужба по вопросам занятости составляют список вероятных нарушителей. В основном это руководители предприятий в отраслях, в которых работа без официального оформления является обычной практикой. К примеру, оптовая и розничная торговля. После такого подготовительного этапа налоговая возьмется непосредственно за проверку работодателей, вызывающих больше всего подозрений.