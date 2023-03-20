Украинцам пообещали новый вид пенсий: кто может получить

В Украине вскоре введут новый вид пенсий – меценатские. Получать такие пенсии смогут украинцы, в пользу которых был сделан добровольный взнос в Пенсионный фонд. Об этом сообщила председатель Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

Закон о меценатских пенсиях в Раде был принят еще в 2022 году. Согласно ему, украинцы могут сделать добровольный взнос в Пенсионный фонд в пользу своих родственников и даже незнакомых лиц. Из суммы этого взноса люди, для которых он был сделан, будут получать пенсию.

Если же пенсионный счет у адресата взноса уже есть, ему просто увеличат размер выплат. Таким образом, украинцы могут собственноручно повысить доходы своих пожилых родителей, бабушек и дедушек. Третьякова также отметила, что стать меценатом ПФУ может любой гражданин Украины, даже если он проживает за границей.

Украинцам становится все сложнее получить пенсию

В Украине с каждым годом увеличиваются требования к стажу пенсионеров. В частности сейчас украинцы могут выйти на пенсию в 60-т только имея 30 и более лет стажа. Однако эта цифра будет увеличиваться аж до 2028 года, когда минимальный стаж для 60-летних граждан составит 35 лет.

Ученые подсчитали, что украинцы выходят на пенсию со средним стажем в 32 года. Получается, что уже через 2 года наступит своего рода переломный момент, после которого количество украинцев, которые смогут выйти на пенсию вовремя, начнет стремительно снижаться. Постепенно доля пенсионеров, не успевающих выполнить требования по стажу, превысит 50%.

Конечно, украинцы имеют право выйти на пенсию позже, например, в 63 или 65 лет. Тем более что требования к таким пенсионерам намного ниже. Чтобы уйти на заслуженный отдых в 63 года, нужно отработать не менее 20 лет, а 65-летним пенсионерам – не менее 15 лет. Однако из-за роста минимального стажа таким украинцам придется перерабатывать в то время, когда они могли бы наслаждаться спокойной старостью и нянчить внуков.