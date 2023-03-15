Українців здивують цінами на м’ясо: першою здорожчає гов’ядина

Навесні в Україні може суттєво здорожчати м’ясо. Йдеться перш за все про гов’ядину та свинину. Головними причинами зростання цін на ці види м’яса експерти вважають активізацію ринку у весняний період та наближення Пасхи.

За прогнозом аналітика Українського клубу аграрного бізнесу Максима Гопки, підвищення цін на м’ясо українці відчують вже наприкінці березня. Хоча наприклад гов’ядина почала дорожчати ще з кінця лютого. Та оскільки ціна зростала поступово, більшість споживачів поки що не зауважили змін.

Гов’ядина почала дорожчати першою через збільшення закупівельної ціни на живець. Це сталося ще всередині лютого. Хоча по суті постачальники всього лише дотягнули ціни на сировину до довоєнних. Тим не менше наприкінці березня закупівельна ціна може зрости вдруге, цього разу вже на тлі наближення Великодніх свят.

Гопка також зауважив, що вже у квітні ціни стабілізуються. Але на суттєве здешевлення свинини та гов’ядини після Пасхи українцям чекати не варто. Адже крім сезонного фактора великий вплив на ціну м’яса має вартість кормів, яка за останні кілька тижнів суттєво підвищилася.

А от молочка, на думку експерта, скоро здешевшає, хоча це здешевшання буде невеликим – лише кілька відсотків. Справа в тому, що із потеплінням витрати виробників на опалення скоротилися. Значну роль зіграло і поступове зниження вартості газу. Тож незабаром молоко, масло, сметана та інші види молочної продукції будуть обходитися українцям трохи дешевше.

Однак є для українців і погана новина. Через землетруси у Туреччині, країна значно скоротила експорт овочів. Зокрема, Україна більше не зможе закуповувати у звичному обсязі турецькі помідори та цибулю. А це своєю чергою може спричинити підвищення цін на ці види овочів на ринках та в супермаркетах країни.