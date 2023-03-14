Украинцам массово отказывают в обмене долларов: какие купюры не хотят принимать

В обменниках Украины клиентам часто отказывают в обмене долларов. Работники финучреждений наотрез отказываются принимать некоторые купюры. Какие денежные знаки могут забраковать в обменнике и что с ними делать?

Проблемы у украинцев могут возникнуть при обмене купюр со следующими недостатками:

пятна краски;

разрывы;

несколько повреждений сразу (разрывы, пятна, надписи, проколы);

значительная степень износа.

Такие купюры не удастся ни обменять, ни сдать в кассу банка для зачисления на карту. Единственный способ избавиться от «плохих» долларов – это обратиться в банк за процедурой инкассо. В рамках этой процедуры украинский банк передаст не пригодную для использования купюру иностранному банку-корреспонденту, где ее обменяют на новую.

За такой сервис с клиента могут взять от 5 до 50% комиссии. Кроме того, процедура инкассо обычно требует немало времени. На транспортировку валюты за границу и обратно может уйти несколько недель или даже месяцев. Хотя в некоторых банках деньги меняют сразу, но и комиссия в таком случае будет составлять чуть ли не половину стоимости «испорченной» валюты.

Кстати, финансовые учреждения иногда отказываются принимать даже те купюры, которые по канонам Национального банка Украины считаются вполне пригодными к использованию. Такие доллары могут иметь лишь незначительные повреждения, в частности:

небольшие потертости;

надписи площадью до 200 кв. мм;

не более трех пятен по 5 кв. мм;

разрывы длиной до 3 мм;

проколы до 1 мм в диаметре.

Даже если у купюры есть такие недостатки, ее обязаны принять в любом банке или обменнике Украины. Правда, старые доллары до 1996 года выпуска не возьмут, даже если они будут в идеальном состоянии. Это купюры старого образца, имеющие значительно более низкую степень защиты, чем современные доллары. Соответственно их легко подделать. Поэтому редко какое финансовое учреждение решится принять такие доллары из-за риска наткнуться на фальшивку.