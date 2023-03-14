Украинцам массово отказывают в обмене долларов: какие купюры не хотят принимать
Доллары со значительными повреждениями или следами износа придется заменить на новые, заплатив до 50% комиссии.
В обменниках Украины клиентам часто отказывают в обмене долларов. Работники финучреждений наотрез отказываются принимать некоторые купюры. Какие денежные знаки могут забраковать в обменнике и что с ними делать?
Проблемы у украинцев могут возникнуть при обмене купюр со следующими недостатками:
- пятна краски;
- разрывы;
- несколько повреждений сразу (разрывы, пятна, надписи, проколы);
- значительная степень износа.
Такие купюры не удастся ни обменять, ни сдать в кассу банка для зачисления на карту. Единственный способ избавиться от «плохих» долларов – это обратиться в банк за процедурой инкассо. В рамках этой процедуры украинский банк передаст не пригодную для использования купюру иностранному банку-корреспонденту, где ее обменяют на новую.
За такой сервис с клиента могут взять от 5 до 50% комиссии. Кроме того, процедура инкассо обычно требует немало времени. На транспортировку валюты за границу и обратно может уйти несколько недель или даже месяцев. Хотя в некоторых банках деньги меняют сразу, но и комиссия в таком случае будет составлять чуть ли не половину стоимости «испорченной» валюты.
Кстати, финансовые учреждения иногда отказываются принимать даже те купюры, которые по канонам Национального банка Украины считаются вполне пригодными к использованию. Такие доллары могут иметь лишь незначительные повреждения, в частности:
- небольшие потертости;
- надписи площадью до 200 кв. мм;
- не более трех пятен по 5 кв. мм;
- разрывы длиной до 3 мм;
- проколы до 1 мм в диаметре.
Даже если у купюры есть такие недостатки, ее обязаны принять в любом банке или обменнике Украины. Правда, старые доллары до 1996 года выпуска не возьмут, даже если они будут в идеальном состоянии. Это купюры старого образца, имеющие значительно более низкую степень защиты, чем современные доллары. Соответственно их легко подделать. Поэтому редко какое финансовое учреждение решится принять такие доллары из-за риска наткнуться на фальшивку.
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