«Новая почта» выпустит собственные облигации и кредитки: клиентам пообещали новые услуги и скидки

«Новая почта» запланировала на 2023 год целый ряд нововведений. В частности, платежная система компании уже совсе скоро выпустит собственные облигации и даже кредитные карты, которые обеспечат клиентам еще более высокий уровень сервиса. Об этом сообщил директор по рискам платежной системы NovaPay Ростислав Синишин.

Финансист уточнил, что речь идет о выпуске собственных облигаций NovaPay, а не о недавно вышедших на рынок ценных бумагах «Новой почты». В NovaPay сейчас как раз завершили работу над проспектом эмиссии и уже готовят его к подаче в Нацкомиссию по ценным бумагам и фондовому рынку.

Синишин также объяснил, с какой целью «Новая почта» и NovaPay взялись за выпуск облигаций. Один из крупнейших почтовых операторов страны за счет продажи собственных ценных бумаг планирует привлечь средства на развитие логистики и строительство новых терминалов. Например, сейчас «Новая почта» как раз завершает работу над двумя крупными сортировочными терминалами в Киеве и Одессе.

В то же время NovaPay за вырученные от продажи облигаций деньги будет развивать свою финансовую инфраструктуру. Правда, о планах компании касательно работы в финансовом секторе Ростислав Синишин раскрывать пока что отказался. Известно лишь, что NovaPay уже в ближайшее время выпустит собственные кредитные карты. С их помощью клиенты получат доступ к большому количеству новых услуг и скидок.

Отметим, что выпуск собственных финансовых продуктов в NovaPay планировали уже давно. Однако только недавно в Верховной Раде приняли закон, который наконец-то развязал компании руки и позволил воплотить свои платы в жизнь. Речь идет о законе, разрешающем небанковским финансовым учреждениям и организациям открывать счета и выпускать собственные платежные карты. Правда для этого необходима соответствующая лицензия.