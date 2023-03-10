Астролог назвала знаки Зодиака, которые могут адаптироваться к любым условиям

Жизнь непредсказуема, и иногда неожиданные повороты могут заставить человека почувствовать себя потерянным. Однако некоторые люди обладают способностью сохранять равновесие в любой ситуации. Шаман, ясновидящая и финалистка шестой “Битвы экстрасенсов” Казетта Ахметжанова проливает свет на знаки зодиака, которые наиболее приспособлены к переменам.

Близнецы: адаптируются к любой ситуации

По мнению Ахметжановой, Близнецы наиболее приспособлены к переменам. Они способны принять любую ситуацию, какой бы трудной или сложной она ни была. Двойственность их натуры позволяет им переключаться между пессимистическим и оптимистическим взглядами, что помогает им справляться с кризисами и трудностями.

Рыбы: Комфортно чувствуют себя как в воде, так и на суше

Как и Близнецы, Рыбы обладают схожим принципом действия, однако адаптироваться к новым условиям им может быть сложнее. Рыбам комфортнее в “воде”, но им все же удается адаптироваться и выживать даже “на суше”.

Весы: Взвешивание и обдумывание, прежде чем действовать

Весы обладают способностью все взвесить, обдумать и принять взвешенное решение. Пропуская стадию эмоций и последующие стадии принятия, Весы могут быстро принять новые правила игры и быстрее других реагировать на обстоятельства.