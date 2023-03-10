Китайский гороскоп на неделю с 13 по 19 марта

Назвать новую неделю легкой — язык не повернется, но и ужасной ее тоже не назовешь. Так, привычная рабочая неделя с пару тройкой дней, когда не очень получаются дела. Нормальная ситуация для всех нас, живущих во времена, когда горизонт планирования не поддается никакой логике. Все, что нужно делать в такой ситуации — плыть по волнам энергий и вертеть при этом головой во все стороны, чтобы путешествие прошло гладко.

Внимание к тому, что происходит лично с вами в разные моменты времени — ключ к пониманию собственной уникальности. И китайская наука познания судьбы «Бацзы» — один из очень удобных инструментов для изучения себя. К примеру, на предстоящей неделе, когда месяц Деревянного Кролика уже в самом разгаре, мы все можем почувствовать, как на нас лично влияют энергии сильного Дерева, полезны ли они нам.

На что обращаем внимание? На физическое самочувствие, на настроение, на количество энергии в теле. На то, как идут наши дела и как мы реагируем на то, что выходит из-под нашего контроля. Если вы бодры, полны сил и идей — значит Дерево точно ваш полезный элемент. Если же ничего не клеится, вы не можете себя собрать в кучку и настроение ниже плинтуса — значит энергия Дерева лично вас ослабляет.

Понедельник, 13 марта. Ян Металл на Лошади

Понедельник ожидается обычным понедельником — будет довольно сложно раскачаться и настроиться на рабочую неделю. Дела также могут идти ни шатко, ни валко — энергии дня будут все приводить к балансу.

Лучше всего посвятить понедельник самому безопасному и при этом исключительно важному занятию — планированию. Потратьте время на понимание — куда и как вам надо двигаться, чтобы максимально гарантированно прийти к своей цели. Если цели еще нет или она только смутно очерчена, то сосредоточьтесь на ней. Сочетание энергий Ян Металла и Лошади в карте дня прибавит вам креативности и умения мыслить стратегически.

Не предназначен понедельник для любых соревнований. Энергии дня все приводят к балансу, поэтому выиграть будет сложно. Соответственно, это не лучшее время для игры на бирже, раздела имущества, судебных прений и посещения больниц и докторов.

Люди с Крысой в карте могут ощущать себя в понедельник довольно неуравновешенными. Практикуйте самоуспокоение.

Вторник, 14 марта. Инь Металл на Козе

А вот во вторник дела могут пойти как по маслу. День хорош для того, чтобы начинать что-то важное и при этом долгосрочное. Делайте все, что вы хотели бы видеть вокруг себя надолго.

Планируйте на вторник свадьбы и подписание важных документов, инвестиционные сделки и долгосрочные соглашения о партнерстве. При этом они могут касаться не только дел по бизнесу. Знакомство с человеком, который может изменить вашу судьбу, встреча с будущим лучшим другом — все это вероятные события этого вторника.

Благоприятно во вторник делать покупки, особенно приобретать дорогостоящее имущество. Особенно повезет тем, у кого в личной карте есть Бык.

Не стоит во вторник отправляться в большие путешествия, начинать ремонт и переезжать. Энергии дня настроены на долгосрочные проекты.

Для людей с Быком в карте этот день, помимо финансовой выгоды, может принести корзинку нервных ситуаций. Просто перетерпите, все само собой пройдет.

Среда, 15 марта. Ян Вода на Обезьяне

В среду энергии будут чуть потряхивающие. Кому-то повезет и день подарит им увлекательные перспективы, а кому-то наоборот — будет все время наступать на пятки и изо вех сил мешать. Чтобы не попасть впросак, имеет смысл чуток прислушаться к себе и понять, насколько вам в этот день везет. Если все не очень — тогда не лезьте на рожон.

Среда может быть полезна для разного общения. Планируйте разные встречи, свидания, совещания и вечеринки. Поддержка энергии Воды поможет выстроить эффективные коммуникации, даже если с первого взгляда они вам не очень приятны. Разводы и расставания, например, в среду вполне могут оказаться спокойными и предсказуемыми.

Не стоит в среду начинать больших дел, для которых важны детали. Ремонты, стройки, путешествия, походы к инвесторам и выход на новую работу могут быть омрачены разными мелкими форс-мажорами. Если не чувствуете себя самоуверенной глыбой, лучше не делайте в среду ничего важного.

Для людей с Тигром в карте среда может стать источником разочарований. Переживите ее максимально молча, все утрясется.

Четверг, 16 марта. Инь Вода на Петухе

Четверг может стать чемпионом по всяким неурядицам. Ну или не стать таковым, но тогда можете считать себя нереальным счастливчиком, ведь этот четверг будет наполнен энергиями разрушения и столкновения.

Все собралось в этот день — Петух дня будет сталкиваться сразу с двумя Кроликами к ряду — в месяце и году. И хоть Металл-Петух при таком раскладе и не особо агрессивен, но по любому будет резать траву Дерева-Кролика. Именно поэтому главная рекомендация на день — не влезать в авантюры и быть максимально аккуратными с колюще-режущими.

Лучше всего в четверг заняться отдыхом и малозначимыми делами, которые нестрашно перенести, если что-то вдруг пойдет не так. Вероятны срывы планов, нарушения обязательств, досадные нестыковки и недопонимания. Особенно не стоит жениться, лечиться, отправляться в кругосветное путешествие. Ну а любые иные большие созидательные мероприятия благоразумно будет отложить на другую дату.

Наиболее чувствительными к негативным воздействиям энергий дня будут люди с Кроликом и/или Петухом в карте.

Пятница, 17 марта. Ян Дерево на Собаке

Пятница, как утро после шторма, будет полна неясностей и скрытых засад. Энергии олицетворяют собой неопределенность, ветра дуют в разные стороны, солнце сменяется пронизывающим ветром. Лучше всего в такие дни зарыться во что-нибудь теплое и попытаться отдохнуть несмотря ни на что.

Планируйте на пятницу необременительный для нервов и кошелька отдых. Хорошо пойдут встречи и свидания с приятными людьми, легкие беседы и интеллектуальные игры. День также исключительно хорош для разводов и расставаний, особенно если вы не смогли решиться на важный разговор в минувшую среду.

Совершенно не стоит в эту пятницу рисковать, в прямом и переносном смысле. Есть большая вероятность, что многое пойдет не так, как вы задумывали. Энергии дня будут только помогать раскачивать лодку. Никакого скалолазания, дрифтинга и конкурса по поеданию гамбургеров на скорость. Максимальный хардкор, что разрешен — это музеи и прогулки с собакой.

Особенно это касается людей с Драконом в карте «Бацзы». Вам точно стоит быть помедленнее в этот день.

Суббота, 18 марта. Инь Дерево на Свинье

Суббота придет как благословение! Отпустят страхи, разожмется кольцо тревоги, в душе воссияет заря надежды и здравого смысла. Энергии дня полны созидания и вдохновения. Они призывают положить конец сомнениям и двинуться вперед. Так что давайте, продвигайтесь, не задерживайте очередь!

На субботу можно планировать самые важные дела на неделе. Особенно те, что касаются построения взаимоотношений. Свидания, знакомства, помолвки, презентации и переезды. Свадьбы, ремонты, путешествия и начало лечения. Поиск работы, встреча с благодетелями, инвестиционные сделки — всему может найтись энергетическая поддержка в этот день.

Единственное, для чего не очень подходит суббота — так это для судебных дел. Юристы могут смело забыть про работу и заняться приятными личными заботами. Для людей со Змеей в карте суббота может стать временем повышенной эмоциональной нагрузки. Просто отдыхайте и все уладится.

Воскресенье, 19 марта. Ян Огонь на Крысе

Воскресенье будет ну очень эмоциональным днем. Энергии в нем яркие, фонтанирующие, контрастные. Так и день может стать таким.

Тем, кто привык справляться с эмоциями, в воскресенье рекомендуется заняться сбором урожая. Полезно пообщаться с потенциальными благодетелями или спонсорами — есть большая вероятность, что вам не откажут в вашей просьбе. Правильно потратить время на покупку нужного имущества и получить потом ворох комплиментов по поводу того, как ладно это новое имущество сидит на вашей фигуре.

Не стоит в воскресенье брать кредиты, залезать в долги, ходить по больницам и жениться. Выходить замуж в этот день «Бацзы» тоже не рекомендует. Повышена вероятность конфликтов на любовной почве, странных эротических приключений или претензий в духе — «Ты меня не уважаешь!».

Людям с Лошадью в карте в воскресенье придется вдвойне туго. Но стоит переждать 24 часа и все изменится.

Всем всех благ и удачной недели!