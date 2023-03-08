В Украине закрывается еще один банк: что будет с деньгами клиентов

В Украине начался процесс ликвидации очередного российского банка. В этот раз НБУ взялся за Форвард Банк. Почему финучреждение решили закрыть и что теперь будет с деньгами клиентов?

По информации, опубликованной на сайте НБУ, постановление об отзыве лицензии Форвард Банка было принято 7 марта. Оно вступила в силу на следующий же день, то есть 8 марта. Главной причиной такого решения регулятора стало признание банка неплатежеспособным.

Банкротство популярного среди украинцев финучреждения констатировали еще месяц назад, а именно 7 февраля. К таким выводам Национальный банк пришел из-за значительного ухудшения финансового положения «Форварда» и падения его капитала.

Следует отметить, что у банка уже давно начались проблемы с финансированием. А 24 ноября 2022 года НБУ включил Форвард Банк в список проблемных. Так что его банкротство нельзя назвать неожиданностью.

Еще одним фактором, ускорившим закрытие банка, стал его владелец – россиянин Рустам Тарико. Его еще в начале войны включили в санкционный список СНБО. С этого момента проблем у банка становилось все больше и больше. За последние 11 месяцев войны убытки «Форварда» составили 114 млн грн.

Однако клиентам Форвард Банка не стоит беспокоиться, что их сбережения исчезнут. Свое решение о закрытии «Форварда» Национальный банк согласовал с Фондом гарантирования вкладов. Так что средства, которые украинцы держали в обанкротившемся финучреждении, им непременно вернут, причем в полном объеме. Ведь во время войны в Украине действует закон о 100% гарантировании вкладов физических лиц.

Напомним, что несколькими днями ранее стало известно о решении НБУ ликвидировать Айбокс Банк. Официальной причиной закрытия финучреждения называют системные нарушения требований закона в области противодействия «отмыванию» доходов. Закрытие финучреждения существенно повлияло на клиентов одного из крупнейших банков страны monobank, которые бесплатно пополняли свои карты в терминалах и іВох.