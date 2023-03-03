Украинцам врут в супермаркетах: кто должен платить за вещи, пропавшие из камеры хранения

В Украине магазины и супермаркеты нередко обманывают покупателей, даже не прилагая к этому особых усилий. Дело в том, что большинство украинцев не знают своих прав. Поэтому они становятся фактически беззащитными перед уловками, которыми пользуются торговые сети.

Самый простой пример – это камеры хранения. Большинство супермаркетов просто-таки заставляют клиентов оставить вещи в специальных ячейках. При этом покупателей предупреждают, что администрация магазина не несет ответственности за их вещи. Нередко в зоне с камерами хранения можно увидеть даже табличку с аналогичной надписью.

В Госпотребслужбе утверждают: такие заявления администрации – полнейшая чушь. Магазин просто хочет снять с себя ответственность на случай пропажи вещей клиента. Согласно части 3 статьи 937 Гражданского кодекса Украины, торговое заведение несет полную ответственность за все личные вещи, которы находятся в его камерах хранения. Более того, должно компенсировать владельцу их стоимость в случае кражи.

Кстати говоря, оставлять вещи в специальных ячейках супермаркета совсем не обязательно. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров №833 от 15 июня 2006 года. Запретить заходить в торговый зал с сумкой или пакетом украинцу могут только в отдельных случаях:

когда в его личных вещах есть товары, которые продаются в данном магазине;

когда в магазине есть оборудованное место для хранения вещей, где можно оставить свои личные вещи, не беспокоясь об их сохранности.

Если вы оставили вещи в камере хранения, а их украли. Нужно прежде всего обратиться в администрацию магазина. Они обязаны компенсировать вам все убытки. Если же руководство торгового заведения отказывается это сделать, нужно немедленно звонить в полицию. Сотрудники правоохранительных органов попросят вас составить список пропавших вещей, чтобы определить сумму, которую должен будет компенсировать магазин.