В марте украинцам повысят пенсии: некоторым пенсионерам доплатят по 1500 грн

В марте 2023 года украинским пенсионерам проиндексируют пенсионные выплаты. В результате перерасчета доходы пожилых граждан возрастут в среднем на 20%. Однако не все пенсионеры получат одинаковую надбавку. Кому и сколько доплатят?

Пенсия вырастет почти на 20%

Прежде всего, индексация пенсий коснется граждан, которым выплаты назначили до 2020 года по Закону №1058. Таких пенсионеров в Украине около 5,2 млн. Их доходы после перерасчета возрастут на 19,7% от средней зарплаты, на базе которой производится расчет пенсии.

На такую же долю в 19,7% увеличится сумма выплат у украинцев с минимальной пенсией. Повышение они получат за счет увеличения фиксированного размера минимальной пенсии. То есть проиндексируют выплаты, уже включающие в себя доплату до уровня гарантированного минимального дохода пенсионеров. К слову таких пожилых людей в Украине сейчас насчитывается 4,2 млн. Доходы у них увеличатся на 420-520 грн.

Бывшим работникам силовых ведомств (таких пенсионеров в Украине 0,5 млн) выплаты проиндексируют на те же 19,7%, но уже в полном объеме. Также всю сумму пенсии проиндексируют 94,5 тыс. украинцев, которые стали инвалидами в результате аварии на ЧАЭС.

Доплатят не больше 100 грн

Не порадует индексация только украинцев, вышедших на пенсию после 2020 года. Для них сумма надбавки составит не более 100 грн. Индексировать всю сумму выплат им не будут, ведь эта категория пенсионеров и так имеет значительно больший доход, чем остальные пожилые граждане.

Дело в том, что пенсию им считали на базе значительно более высокой средней зарплаты, чем пенсионерам, которые оформлялись до 2020 года. Если бы пенсионерам нового поколения проиндексировали выплаты так же, как и всем остальным, образовался бы значительный разрыв между их доходами.

Не более 1500 грн

Чтобы равномерно повысить доходы всем пенсионерам, в правительстве также ввели определенные ограничения на индексацию. Минсоцу запретили повышать выплаты более чем на 1500 грн. Это ограничение касается всех категорий пенсионеров и получателей других видов страховых выплат.

В общей сложности в марте 2023 года пенсии повысят 10,5 миллиона пенсионеров. Таким образом, правительство поддержит наиболее уязвимую категорию граждан, которые уже не могут работать и полностью зависят от государственных выплат.