Еще больше налогов: в ГНС рассказали, какими доходами с 2023 года украинцы обязаны делиться с государством

С 2023 года украинцам придется платить еще больше налогов, чем раньше. Это связано с государственной кампанией по декларированию физическими лицами своих дополнительных доходов. В частности, если гражданин помимо официальной зарплаты получает определенную сумму от сдачи в аренду своей недвижимости или ведет индивидуальную трудовую деятельность – за все это также придется заплатить налог.

Об этом сообщили в Государственной налоговой службе Украины. Как оказалось, в законе предусмотрены случаи, когда украинцы должны самостоятельно отчитываться за неизвестные государству доходы и платить с них налоги. Речь идет о финансовых поступлениях, которые государство не может проконтролировать.

Зарплата, налоги с которой в подавляющем большинстве случаев платит работодатель, к таким доходам не относится. Имеются в виду деньги, которые проходят мимо государственных учреждений и нигде не фиксируются. Декларирование таких доходов и уплата за них соответствующей суммы в казну остается на совести украинцев.

В налоговой отмечают, отчитываться за все свои доходы и платить с них налоги – конституционный долг каждого гражданина. Украинцы должны платить 18% средств, полученных от индивидуальной профессиональной деятельности, поступлений из-за границы, а также от сдачи в аренду своего жилья. Не нужно делиться с налоговой только деньгами, полученными в качестве помощи от государства или международных благотворительных организаций.

В ГНС украинцам напомнили, что налоги – это деньги на здравоохранение, образование и прежде всего на армию. Все эти отрасли сейчас страдают из-за высокого уровня теневой экономики в стране. Тем более что закон запрещает финансирование армии из грантов и кредитов от международных партнеров. Так что вся надежда на гражданское сознание украинцев. От того, насколько честны они будут при декларировании собственных дополнительных доходов, зависит финансовая стабильность государства и перспективы его развития в ближайшем будущем.

Напомним, что подать декларацию на свои доходы можно в электронном кабинете на сайте ГНС, или посетив филиал налоговой по месту регистрации. Заполнить и предоставить декларацию за доходы, полученные в 2022 году, необходимо до 1 мая 2023 года.