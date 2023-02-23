Любимая схема супермаркетов: что делать, если на кассе вам посчитали завышенную цену товара

В магазинах и супермаркетах Украины клиентов нередко пытаются обмануть, заставляя заплатить за товар гораздо большую цену. Такую аферу обычно проворачивают благодаря «двойным ценникам». В торговом зале может быть указана одна стоимость товара, а на кассе оказывается, что тот же самый продукт стоит значительно дороже.

Разницу в цене замечают далеко не все клиенты. Только внимательные покупатели, привыкшие проверять чек после совершения покупок, могут поймать продавца на горячем. Остальные просто заплатят и даже не узнают, что на них хорошенько заработали.

Но если все-таки вы узнали об обмане, можете смело потребовать продать вам товар по более низкой цене. Подразумевается цена, указанная на прилавке, где лежал выбранный продукт, а не завышенная, которую посчитали на кассе.

Право получить товар по сообщенной клиенту цене, предусмотрено статьей 15 Закона Украины «О защите прав потребителей». Кстати предписания этого закона позволяют покупателю получить полную информацию о покупаемом им товаре, в частности его основные характеристики, срок годности и цену.

Отдельные требования предъявляются к самому ценнику. В ценнике должна быть указана:

стоимость каждой отдельной единицы товара;

цена продукта с учетом всех налогов и сборов.

В статье 8 закона «О защите прав потребителей» также отмечено, что в случае возникновения недоразумений по поводу цены, решение принимается в пользу покупателя. То есть если вам посчитали товар по более высокой цене чем та, которая указана в торговом зале, вы все равно имеете право заплатить известную вам меньшую цену.

Продавец не согласен? Тогда ничего не мешает пожаловаться на магазин или супермаркет, где вас пытались обмануть, в Госпотребслужбу. Для этого необходимо иметь доказательства совершенного правонарушения: кассовый чек и фото ценника в торговом зале. Причем цены в чеке и на фото должны отличаться.