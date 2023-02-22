Более 500 грн к каждой пенсии: кто может рассчитывать на доплату

В Украине некоторые пенсионеры имеют право на доплату в размере 523 грн к каждой пенсионной выплате. Речь идет о гражданах, имеющих статус участника боевых действий (УБД). Кроме того, общий размер выплат этой категории пенсионеров не может быть меньше 4395 грн, то есть 210% прожиточного минимума. Какие еще преимущества дает украинцам статус УБД?

О надбавках для военных пенсионеров стало известно из публикации на страницах ресурса «На пенсии». По данным специализированного портала, таким пенсионерам полагается еще одна доплата в размере 40 грн. Это целевая денежная помощь, выплачиваемая с 2004 года по Закону Украины «Об улучшении материального положения участников боевых действий и лиц с инвалидностью, полученной в результате войны».

В общем, минимальный размер пенсии и доплаты для пенсионеров, участвовавших в боевых действиях, предусмотрены соответствующим постановлением правительства. Причем, такие доплаты назначаются не только военным пенсионерам, но и гражданским, имеющим статус УБД.

Кстати выходить на пенсию украинцы, воевавшие или каким-либо иным образом участвовавшие в боевых действиях, могут досрочно. Для мужчин пенсионный возраст составляет 55 лет, но только если у них за плечами не менее 25 лет страхового стажа. Женщины же могут уйти за заслуженный отдых даже в 50 лет, имея стаж как минимум 20 лет. Причем, это правило также касается не только военных, но и всех остальных граждан.

В тоже время кадровые военные со статусом УБД и выслугой от 25 лет – для мужчин, и от 20 лет – для женщин, могут выйти на пенсию еще раньше. Главное – выполнить условия по стажу. Случается, что профессиональный военный, который в свое время участвовал в боевых действиях, уже в 45 становится пенсионером и имеет право на получение причитающихся ему по закону выплат.